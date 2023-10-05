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مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يحتفل باليوم العالمي للترجمة

10/5/2023 4:29:05 AM
(MENAFN- Youm7) احتفل مركز جامعة القاهر للغات الأجنبية والترجمة التخصصية باليوم العالمي للترجمة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة منار عبد المعز، مدير المركز، وشارك في المحاضرات عدد من الأساتذة والمترجمين المرموقين في مجال الترجمة في اللغة الإنجليزية والصينية والألمانية والإيطالية والإسبانية. وتميزت الندوة كذلك بتنوع مجالات الترجمة في مداخلات المتحدثين: الترجمة الأدبية والفورية والتتابعية وترجمة الشاشة والترجمة الآلية.



وأشارت الدكتورة منار عبد المعز مدير المركز في كلمتها الافتتاحية أنه في إطار مبادرة "تعلَم، تواصَل" التي يطلقها المركز هذا العام تأتي هذه الندوة تحت عنوان "ترجم، تواصل" مؤكدةً على أهمية تطوير مهارات الترجمة والتفاعل الثقافي لدى الشباب، فالترجمة تعد جسراً أساسياً للتلاقي الفكري والوجداني بين الثقافات والشعوب، كما أنها تساعد على تحقيق التفاهم والتعاون الدولي.



بدأت الندوة
بمداخلة تحت عنوان "مبادئ وشروط الترجمة من الصينية إلى العربية" بحديث الدكتور
الدكتور عبد العزيز حمدي، أستاذ الأدب الصيني بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهروشيخ مترجمي اللغة الصينية إلى العربية تحدث فيها عن تاريخ الترجمة في العالم وفي الصين. وعن "واقع الترجمة من الألمانية ومشروعات الدعم المتاحة" تحدثت الدكتورة علا عادل عبد الجواد أستاذ الأدب والترجمة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة الملك سلمان الدولية لشؤون العلاقات الدولية.



وفي اللغة الإنجليزية عرض - في كلمة مسجله له للندوة - الدكتور مصطفى رياض أستاذ المسرح ودراسات الترجمة
بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، كلية الآداب، جامعة عين شمس والمترجم المعروف "آخر اسهامات محمد عناني النظرية والتطبيقية في دراسات الترجمة: ترجمة الأسلوب"، كما قدم الدكتور محمد صلاح الدين المترجم الرسمي لمركز اللغات والترجمة التخصصية مداخلته عن "الترجمة الآلية: الإمكانات والتحديات".



وفي مجال الترجمة الفورية قدم المترجم الفوري المعروف الدكتور أحمد سليمان (أستاذ مساعد الأدب الإيطالي في كلية الألسن جامعة عين شمس ورئيس قسم اللغة الإيطالية بجامعة الفيوم) مداخلة بعنوان "الترجمة الفورية: مهارات وصعوبات".
أما عن "الترجمة التتابعية ومهاراتها" فقد عرض لها الدكتور علي عبد اللطيف أستاذ مساعد اللغويات والترجمة بكلية الألسن جامعة المنيا والمترجم الفوري والتتابعي المعروف في مجال اللغة الإسبانية.



وفيما يخص ترجمة الشاشة، حظيت الندوة بمداخلتين لأستاذتين في اللغة الفرنسية واللغة الإسبانية: فقد قدمت الدكتورة هالة منصور عيسوي المدرس بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة مداخلة عن "إشكاليات ترجمة الشاشة إلى الفرنسية. مسلسل موضوع عائلي نموذجا"، كما تحدث الدكتورة رحاب وهدان المدرس بقسم اللغة الإسبانية في كلية اللغات والترجمة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عن "التنوع اللغوي في ترجمة الشاشة من العربية إلى الإسبانية: بين الإمكانية والاستحالة".



وكانت جميع المداخلات باللغة العربية لإتاحة
المضمون لأكبر عدد ممكن من المهتمين بالترجمة ومجالاتها المتعددة.



ومن أهم التوصيات النهائية للندوة وفي إطار مبادرة "تعلم، تواصل" أن يتبني مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة إقامة سلسلة من الندوات على مدار العام في الترجمة تتناول كل ندوة مجالا من مجالاتها التخصصية يحاضر فيه نخبة من مترجمي هذا المجال في اللغات المختلفة.









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