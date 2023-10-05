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مايا مرسى تبحث إنشاء مدرسة فنية للفتيات مع سفير الاتحاد الأوروبى

10/5/2023 4:29:05 AM
(MENAFN- Youm7) استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ،السفير كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، والسفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق لهما ، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك فى مشروع "تمكين".



وأشادت بالتعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي وسفارة إيطاليا فى العديد من البرامج والمشروعات الهامة ، معبرة عن سعادتها باستكمال هذا التعاون فى العمل على مشروع تمكين.



واستعرضت مايا بجهود مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس،
لافتة إلى وجود
37 مشغل للمجلس بعدد من محافظات الجمهورية، تنتج منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة ، كما تطرقت الى برنامج نورة الذى يستهدف تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات فى مصر.



وأضافت رئيس المجلس أن الاجتماع ناقش مقترح إنشاء مدرسة فنية للفتيات بمصر، تعد نموذج
لتبادل الخبرات الإيطالية والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية في مجال صناعة الملابس، لافتة الى وجود العديد من الفتيات المهتمات بالتعليم الفني في مصر، وعبرت عن أملها أن تبدا المدرسة عملها خلال العام الدراسي العام القادم .



فيما عبر السفير كريستيان برجر عن سعادته بمناقشة التطور فى خطة مشروع "تمكين "مثمنا التعاون مع المجلس القومي للمرأة والسفارة الايطاليه بالقاهرة.




وأكد السفير ميشيل كوارونى على
سعادته بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لإنشاء مدرسة فنية للتصميم
تستهدف الفتيات بمصر، في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبى لتنفيذ برنامج "تمكين" .















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