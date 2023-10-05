السلفادور تطلق أكبر مزارع تعدين البيتكوين فى العالم

MENAFN - Youm7) أطلقت السلفادور أكبر مزارع تعدين البيتكوين في العالم وأعلنتشركة فولكانو إنرجيVolcano Energy لتعدين عملة البيتكوين الرقمية فى السلفادور، في بيان عن شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص في السلفادور باستثمار قدره 1 مليار دولار لإنشاء واحدة من أكبر مزارع تعدين البيتكوين على مستوى العالم.

وأشارت صحيفة كريبتو نوتثياس الإسبانية إلى أن المشروع سيبدأ باستثمار أولي قدره 250 مليون دولار، بدعم من قادة صناعة بيتكوين الرئيسيين بالتعاون مع مطوري الطاقة المتجددة، كما قالت فولكانو إنرجي إنه سيتم تخصيص ما يقدر بنحو 241 ميجاوات لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل بلدة ميتابان الشمالية الغربية، والتي ستقوم بتشغيل مزرعة تعدين البيتكوين.

وتعتبر هذه الخطوة اثبات جديد لتصميم الرئيس السلفادور نجيب بوكيلى على الاعتماد على البيتكوين ، حيث أنه منذ عامين أعلنها عملة قانونية ، كما وافق البرلمان السلفادورى على قانون خاص بتنظيم إصدار الدولة والكيانات الخاصة أوراق مالية مدعومة بعملة بيتكوين الرقمية.

ويهدف مشروع القانون، المدعوم من جانب مشرعي الحزب الحاكم المتحالف مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية مع خلق فرص تمويل جديدة للمواطنين والحكومة والشركات الخاصة عن طريق بيع السندات المدعومة بعملة بيتكوين الرقمية، ومن المقرر تمرير القانون للرئيس نجيب بوكيلي للتصديق كي يدخل القانون حيز التنفيذ.