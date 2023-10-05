أوكرانيا: 57 اشتباكا على طول خط المواجهة مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

MENAFN - Youm7) أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الخميس، أن 57 اشتباكا قتاليا وقعوا بين الجيش الأوكرانى والقوات الروسية على طول خط المواجهة خلال ال"24" ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن القوات الأوكرانية لا تزال في موقف دفاعي في شرق وجنوب أوكرانيا، بينما تواصل عملياتها الهجومية في اتجاه ميليتوبول وعملياتها الهجومية على محور باخموت. وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، كان هناك 57 اشتباكا قتاليا. وفي المجمل، شن الجيش الروسي خمس هجمات صاروخية و60 غارة جوية، فضلا عن 47 هجوما باستخدام أنظمة المدفعية".

وأضاف البيان أنه تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا من المدنيين وبلاغات أخرى حول تدمير للبنية التحتية المدنية. فيما تعرضت أكثر من 140 بلدة في أقاليم تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون لنيران مدفعية الروس.

وتابعت الأركان الأوكرانية - في بيانها - أن العمليات الهجومية للجيش الأوكراني لا تزال مستمرة في اتجاه ميليتوبول، وكذلك العمليات الهجومية في اتجاه باخموت، حيث تبذل الجهود لإلحاق خسائر بقوات الروس وإضعاف قوة الغزو.

وفى سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 280 ألفا و470 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و757 دبابة و9 آلاف و52 من المركبات المدرعة و6 آلاف و643 من النظم المدفعية و804 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و540 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و980 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 948 من المعدات الخاصة و5 آلاف و129 طائرة مسيرة وإسقاط 1530 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.



