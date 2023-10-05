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بلينكن: التهديدات التى تواجهها مجتمعاتنا لا يمكن أن تتصدى لها دولة واحدة بمفردها

10/5/2023 4:29:02 AM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، "إن التهديدات التى تواجهها مجتمعاتنا لا يمكن أن تتصدى لها دولة واحدة بمفردها" مشيرا إلى أن التحديات المشتركة تتطلب أيضا حلولا مشتركة.

وكتب بلينكن عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى "تويتر سابقا" اليوم الخميس: "تحدياتنا المشتركة تتطلب حلولا مشتركة".. مضيفا:"وصلت إلى (مكسيكو سيتى) للمشاركة في رئاسة الحوار الأمني الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك، مع نظيرتي المكسيكية أليسيا بارسينا إبارا".

يشار إلى أن بلينكن سينضم لوزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس والمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، ومستشارة الأمن الداخلي بالبيت الأبيض ليز شيروود راندال، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في الحكومة الأمريكية، وذلك خلال اجتماعهم مع نظرائهم المكسيكيين؛ لإجراء حوار ثنائي وإشراك أصحاب المصلحة.


ومن خلال هذا الحوار، ستناقش الولايات المتحدة والمكسيك التنفيذ المشترك لإطار الذكرى المئوية الثانية بين البلدين للأمن والصحة العامة والمجتمعات الآمنة.. وأثناء وجوده في المكسيك، سيلتقي الوزير بلينكن أيضا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.



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