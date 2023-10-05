بلينكن: التهديدات التى تواجهها مجتمعاتنا لا يمكن أن تتصدى لها دولة واحدة بمفردها

(MENAFN
- Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، "إن التهديدات التى تواجهها مجتمعاتنا لا يمكن أن تتصدى لها دولة واحدة بمفردها" مشيرا إلى أن التحديات المشتركة تتطلب أيضا حلولا مشتركة.
وكتب بلينكن عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى "تويتر سابقا" اليوم الخميس: "تحدياتنا المشتركة تتطلب حلولا مشتركة".. مضيفا:"وصلت إلى (مكسيكو سيتى) للمشاركة في رئاسة الحوار الأمني الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك، مع نظيرتي المكسيكية أليسيا بارسينا إبارا".
يشار إلى أن بلينكن سينضم لوزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس والمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، ومستشارة الأمن الداخلي بالبيت الأبيض ليز شيروود راندال، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في الحكومة الأمريكية، وذلك خلال اجتماعهم مع نظرائهم المكسيكيين؛ لإجراء حوار ثنائي وإشراك أصحاب المصلحة.
ومن خلال هذا الحوار، ستناقش الولايات المتحدة والمكسيك التنفيذ المشترك لإطار الذكرى المئوية الثانية بين البلدين للأمن والصحة العامة والمجتمعات الآمنة.. وأثناء وجوده في المكسيك، سيلتقي الوزير بلينكن أيضا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
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