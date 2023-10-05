ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة في جواتيمالا الى 44 شخصا وعشرات المفقودين

(MENAFN
- Youm7)
قالت وكالة برينسا لاتينا إن الامطار الغزيرة التي شهدتها جواتيمالا الأسبوع الماضى تسببت في مصرع 44 شخصا وعدد من المفقودين ، وذلك حسبما اكد هيئة التنسيق الوطنى للحد من الكوارث.
وكانت السلطات في جواتيمالا قد أبلغت أن فيضان نهر في العاصمة جواتيمالا سيتى أدى لسقوط عدد من الضحايا والمفقودين، وفى الأسبوع الماضى جرفت المياه 6 منازل بعد أن فاض نهر لاس فاكاس الذى يمر عبر جواتيمالا سيتى في منطقة تبعد نحو 3 كيلومترات وسط المدينة، والذى تسبب وحده في مصرع 19 شخصا منهم 11 طفلا.
وقال سيرخيو كابانياس، رئيس العمليات في إدارة الإطفاء بالبلدية: "عثرنا على ست جثث في البداية، ومن المرجح أن نعثر على المزيد".
ونشر الرئيس أليخاندرو جياماتي رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عبر فيها عن "قلقه العميق وتضامنه مع الأسر المتضررة".
تستمر فترات هطول الأمطار في مناطق الساحل والمحيط الهادئ، وتستمر حتى مايو في المنطقة الوسطى (بما في ذلك مدينة جواتيمالا) وحتى النهاية في مقاطعة بيتين.
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