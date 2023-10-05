ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة في جواتيمالا الى 44 شخصا وعشرات المفقودين

قالت وكالة برينسا لاتينا إن الامطار الغزيرة التي شهدتها جواتيمالا الأسبوع الماضى تسببت في مصرع 44 شخصا وعدد من المفقودين ، وذلك حسبما اكد هيئة التنسيق الوطنى للحد من الكوارث.

وكانت السلطات في جواتيمالا قد أبلغت أن فيضان نهر في العاصمة جواتيمالا سيتى أدى لسقوط عدد من الضحايا والمفقودين، وفى الأسبوع الماضى جرفت المياه 6 منازل بعد أن فاض نهر لاس فاكاس الذى يمر عبر جواتيمالا سيتى في منطقة تبعد نحو 3 كيلومترات وسط المدينة، والذى تسبب وحده في مصرع 19 شخصا منهم 11 طفلا.

وقال سيرخيو كابانياس، رئيس العمليات في إدارة الإطفاء بالبلدية: "عثرنا على ست جثث في البداية، ومن المرجح أن نعثر على المزيد".

ونشر الرئيس أليخاندرو جياماتي رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عبر فيها عن "قلقه العميق وتضامنه مع الأسر المتضررة".

تستمر فترات هطول الأمطار في مناطق الساحل والمحيط الهادئ، وتستمر حتى مايو في المنطقة الوسطى (بما في ذلك مدينة جواتيمالا) وحتى النهاية في مقاطعة بيتين.







