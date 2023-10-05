Thursday, 05 October 2023 12:34 GMT

ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة في جواتيمالا الى 44 شخصا وعشرات المفقودين

10/5/2023 4:29:02 AM
(MENAFN- Youm7)

قالت وكالة برينسا لاتينا إن الامطار الغزيرة التي شهدتها جواتيمالا الأسبوع الماضى تسببت في مصرع 44 شخصا وعدد من المفقودين ، وذلك حسبما اكد هيئة التنسيق الوطنى للحد من الكوارث.

وكانت السلطات في جواتيمالا قد أبلغت أن فيضان نهر في العاصمة جواتيمالا سيتى أدى لسقوط عدد من الضحايا والمفقودين، وفى الأسبوع الماضى جرفت المياه 6 منازل بعد أن فاض نهر لاس فاكاس الذى يمر عبر جواتيمالا سيتى في منطقة تبعد نحو 3 كيلومترات وسط المدينة، والذى تسبب وحده في مصرع 19 شخصا منهم 11 طفلا.

وقال سيرخيو كابانياس، رئيس العمليات في إدارة الإطفاء بالبلدية: "عثرنا على ست جثث في البداية، ومن المرجح أن نعثر على المزيد".

ونشر الرئيس أليخاندرو جياماتي رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عبر فيها عن "قلقه العميق وتضامنه مع الأسر المتضررة".

تستمر فترات هطول الأمطار في مناطق الساحل والمحيط الهادئ، وتستمر حتى مايو في المنطقة الوسطى (بما في ذلك مدينة جواتيمالا) وحتى النهاية في مقاطعة بيتين.




MENAFN05102023000132011024ID1107194540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث