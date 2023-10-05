ترامب يستأنف على حكم قضائي أمر بتجريده من تراخيص العمل في نيويورك

MENAFN - Youm7) قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلب استئناف لحكم قضائي خلص الى ارتكابه جريمة احتيال وأمر بتجريد اعماله في نيويورك من التراخيص امس الأربعاء خلال اليوم الثالث من محاكمته في القضية المدنية التي رفعتها المدعية العامة بالولاية.





قبل المحاكمة مباشرة، حكم القاضي بأن المدعية العامة ليتيا جيمس أثبتت بالفعل جوهر قضيتها، وهي ان ترامب والمتهمون الاخرون ارتكبوا جريمة الاحتيال من خلال التلاعب بقيم الممتلكات للحصول على شروط تأمين وقروض وضريبة أفضل.





وأمر قاضي المحكمة العليا في نيويورك، آرثر إنجورون، وهو ديمقراطي، بإلغاء شهادات ترامب التجارية في نيويورك ووضع الأصول تحت الحراسة القضائية، مما يزيد من احتمال أن يفقد الرئيس السابق السيطرة على بعض ممتلكاته الشهيرة.





وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى أنهم سيستأنفون الحكم، الذي نفى أيضًا محاولة الرئيس السابق إسقاط القضية بالكامل وفرض عقوبات على محاميه.





وفي يوم الأربعاء، قدم ترامب والمتهمون الآخرون رسميًا الاستئناف أمام قسم الاستئناف بالإدارة الأولى في نيويورك.





ووفقا لصحيفة ذا هيل، رفعت جيمس الدعوى المدنية في الخريف الماضي، حيث رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس السابق وابنيه البالغين إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، والمدير المالي السابق لمنظمة ترامب ألين ويسلبيرج، والمراقب المالي السابق لمنظمة ترامب جيفري ماكوني وكياناتهم التجارية المختلفة.





وحكم أمر إنجورون الأخير لصالح جيمس في الدعوى الأولى من أصل سبع مطالبات في الدعوى القضائية التي رفعتها، وتجري محاكمة الستة الآخرين وستنظر أيضًا في طلب جيمس بغرامة قدرها 250 مليون دولار.





بدأت المحاكمة يوم الاثنين بعد رفض محاولة ترامب في اللحظة الأخيرة للتأجيل قبل أيام قليلة، وقال محامو ترامب في المحكمة إن الوثائق المعنية كانت دقيقة من الناحية المادية ولا يوجد دليل على نية الاحتيال.





وحضر الرئيس السابق الأيام الثلاثة الأولى من المحاكمة، وأظهر غضبه في بعض الأحيان في تصريحات خارج قاعة المحكمة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. لقد انتقد القضية على نطاق واسع باعتبارها مطاردة سياسية، وهاجم في بعض الأحيان جيمس والقاضي.







