حسين الشحات جاهز للظهور مع الأهلى أمام الإسماعيلى بعد انتهاء الإيقاف

MENAFN - Youm7) أصبح حسين الشحات صانع ألعاب النادىالأهلىجاهز للظهور للمرة الأولى فى مباريات الدورى المصرى هذا الموسم بداية من مواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة بعد انتهاء الإيقاف.

ونفذ حسين الشحات عقوبة الإيقاف فى مباراتين هى مباراة الأهلى والمصرى فى آخر مباريات الدورى الموسم الماضى والتى انتهت بالتعادل السلبى، وغاب ايضاً عن مباراة الأهلى والمصرى فى الجولة الأولى لدورى هذا الموسم والتى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد.

وقررت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضى فى مباراة بيراميدز طبقاً لقائمة العقوبات.

وكان الشحات قد دخل فى مشادة مع محمد الشيبى لاعب بيراميدز قبل أن يعتدى عليه عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبى عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته فى حضور هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز.



