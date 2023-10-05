فيتوريا يصطحب 28 لاعبا لرحلة الإمارات لمواجهة زامبيا والجزائر

MENAFN - Youm7) استقر روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب 28 لاعبا لرحلة الإمارات لمواجهة منتخبى زامبيا والجزائر وديا يومى 12 و16 أكتوبر الجارى، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم 2026.

ويعقد روى فيتوريا، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، بمقر اتحاد الكرة لإعلان قائمة منتخب مصر لمباراتى زامبيا والجزائر الوديتين والحديث عن تفاصيل المعسكر.

وقال محمد غرابة، مدير

منتخب مصر ، إنه تقرر سفر الفريق بقيادة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى إلى الإمارات يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل استعدادًا لمواجهة منتخبى زامبيا والجزائر ودياً.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبى المعسكر التدريبى للمنتخب المصرى لكرة القدم، بمدينة العين، وذلك فى إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصرى ومجلس أبو ظبى الرياضى.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر نفسه، فى إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تقام فى كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر المقبل خلال معسكره بالعين على استاد هزاع بن زايد.