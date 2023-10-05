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أوسوريو يخصص فقرة تأهيل فى تدريبات الزمالك.. وبرنامج خاص لـ أيشو

10/5/2023 4:28:57 AM
(MENAFN- Youm7) خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، حصة تأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذى أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وقام الجهاز الفنى بالنزول بالحمل البدنى بشكل تدريجى وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين ،في
ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام البنك الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل.

وأدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو عن طريق الكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال و أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

من ناحية أخرى خاض أحمد عبد الرحيم "ايشو" و محمد صلاح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش المران في ظل مشاركة الثنائي مع فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ بالأمس أمام فاركو في الجولة السادسة لمسابقة دوري الجمهورية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

و أدى "ايشو" ومحمد صلاح بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة و بعدها استكمل الثنائي التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشاركان في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة أوسوريو منعا لتعرضهما للإرهاق.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.


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