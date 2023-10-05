أوسوريو يخصص فقرة تأهيل فى تدريبات الزمالك.. وبرنامج خاص لـ أيشو

(MENAFN
- Youm7) خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، حصة تأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذى أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.
وقام الجهاز الفنى بالنزول بالحمل البدنى بشكل تدريجى وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين ،في
ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام البنك الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل.
وأدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو عن طريق الكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال و أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.
من ناحية أخرى خاض أحمد عبد الرحيم "ايشو" و محمد صلاح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش المران في ظل مشاركة الثنائي مع فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ بالأمس أمام فاركو في الجولة السادسة لمسابقة دوري الجمهورية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.
و أدى "ايشو" ومحمد صلاح بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة و بعدها استكمل الثنائي التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشاركان في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة أوسوريو منعا لتعرضهما للإرهاق.
ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
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