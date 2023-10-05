بالأرقام.. على معلول يصل للهدف الـ50 مع الأهلى فى كل البطولات

MENAFN - Youm7) نجح التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، في الوصول للهدف الـ50 بقميص الأهلى بعد إحرازه هدف الأحمر الأول في شباك إنبى، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

هدف على معلول في شباك إنبى هو الثانى له في بطولة كأس مصر، حيث سجل هدفا واحدا فقط في البطولة من قبل وكان في شباك المصرى هذا الموسم في دور ربع نهائي الكأس.

وجاءت أهداف على معلول الـ50 بقميص الأهلى كالتالى..

35 هدفا في الدوري المصري

10 أهداف في دوري أبطال إفريقيا

هدفان في كأس مصر

هدف واحد في السوبر المصري

هدف واحد في كأس العالم للأندية

هدف واحد في البطولة العربية

ولعب على معلول 261 مباراة بقميص النادى الأهلى، نجح فى تسجيل 50 هدفا وصناعة 75 هدفا لزملائه، وحصل على 22 إنذارا ولم يتعرض للطرد.

يبدأ فريق الكرة بالناديالأهليمساء اليوم الخميس، الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز "دوري نايل" ، والتي يرغب الأحمر في الفوز بنتيجتها من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري التي يحمل لقبها واستهلها الأحمر الموسم الجاري بفوز كبير على المصري برباعية نظيفة.وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر مباراة إنبي التي أقيمت أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر وبدأ التركيز في مباراة الإسماعيلي التى ستكون الأخيرة قبل التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بمباراتي الجزائر وزامبيا الوديتين بالإمارات، ويرغب كولر في الفوز على الإسماعيلي قبل التوقف الدولي خاصة وأن الفريق سيعود بعد التوقف على بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا.