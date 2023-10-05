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سموحة يفقد خدمات 8 لاعبين أمام المقاولون اليوم فى دورى نايل

10/5/2023 4:28:57 AM
(MENAFN- Youm7) يفقد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة ، خدمات 8 لاعبين فى مواجهة فريقه مع المقاولون العرب فى الرابعة عصر اليوم على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل 2023 /2024.

ويغيب عن سموحة كل من حسين فيصل والبنينى دوكو دودو، والحارس حسن تيمور، ومحمد مصطفى ميدو، والنيجيرى إيمانويل إيهيزو، ومحمد سعيد مكرونة، بالإضافة إلى بركات حجاج، جونيور أجايى للإصابة.

واختار أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، 20 لاعبا فى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمد أشرف

الدفاع: شريف رضا، محمود وحيد، أحمد جمال، أحمد حكم، محمد المغربى

الوسط: إسلام جابر، أبو بكر محمد، محمود حليمو، حمدى علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد، لحسن دهدوه، محمد عصام، مصطفى البدرى، عبد اللطيف بن قسو

الهجوم: حسام حسن، فادي فريد

ويتسلح أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، بجاهزية هدافه حسام حسن بعد المشاركة فى جزء من مباراة بلدية المحلة، بجانب الروح المعنوية العالية بعدما صرفت الإدارة مكافآت الفوز من أجل مواصلة النتائج الرائعة وحصد النقاط الثلاثة، وحذر من التراخى وإهدار الفرص أمام المنافسين، مهددا بفرض خصومات على اللاعبين المتهاونين.

يحتل فريق سموحة المركز الثالث فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط. حيث فاز الفريق فى مباراة وتعادل فى أخرى ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا.


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