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دولة الكويت تحث الأمم المتحدة على دعم وكالاتها وبعثاتها بالشرق الأوسط بالتمويل الكافي

10/5/2023 4:28:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 10 (كونا) -- حثت دولة الكويت الأمم المتحدة على ضمان رصد التمويل الكافي من ميزانيتها العامة لدعم وكالاتها وبعثاتها الخاصة لا سيما في منطقة الشرق الأوسط بغية تأمين استمرار وتيرة عمل المنظمة الذي يعود بالفائدة على الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل العنزي مساء أمس الأربعاء أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة تحت بند (التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية الأخرى).
وقال العنزي إن "دولة الكويت تشدد على أهمية الاستقرار المالي للأمم المتحدة وتدعو الدول الأعضاء إلى الايفاء بالاشتراكات المقررة عليها من دون أي تقاعس حتى تتمكن المنظمة من تنفيذ كامل ولاياتها وأنشطتها في مناطق العالم المختلفة".
وأضاف أن "العالم ما زال يعاني عواقب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وما تبعها من أكبر موجة للانكماش الاقتصادي العالمي منذ أكثر من 90 سنة الأمر الذي يدعونا إلى السعي لاحتوائها وضمان عدم تفاقمها تحت مظلة دولية أممية متعددة الأطراف".
وجدد العنزي حرص دولة الكويت على دفع كامل التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة وسعيها إلى سداد المساهمات بأقرب وقت ممكن باعتبارها من الدول السباقة في هذا الشأن.
ولفت في هذا الصدد إلى إدراج دولة الكويت في السنوات السابقة على لائحة الشرف مع الدول الأعضاء التي قامت بسداد التزاماتها ومساهماتها المالية كافة في الوقت المحدد دون أي شروط مسبقة.
ودعا العنزي الدول الأعضاء للحذو حذو دولة الكويت في الالتزام بالسداد والايفاء بالمتطلبات المالية حتى يتسنى للمنظمة أن تعمل على أكمل وجه.(النهاية) ع س ت / م خ

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