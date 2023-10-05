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أكاديمي كويتي: حكم المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله يتعارض مع القانون الدولي

10/5/2023 4:28:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 10 (كونا) -- أكد الباحث والأكاديمي الكويتي الدكتور فيصل الوزان أن حكم المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت والعراق بشأن خور عبدالله يتعارض مع القانون الدولي ويظهر عدم احترام والتزام الجانب العراقي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقال الوزان وهو أستاذ مساعد في التاريخ بجامعة الكويت ومستشار في مركز البحوث والدراسات الكويتية في ورقة بحثية حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منها إن دولة الكويت والعراق أبرما عام 2012 اتفاقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وصادق عليها برلمانا البلدين عام 2013 وتم إيداعها لاحقا لدى الأمم المتحدة ورغم ذلك أصدرت "الاتحادية" العراقية حكما في الرابع من سبتمبر الماضي بأن الاتفاقية "غير دستورية" مشيرا إلى أن هذا الحكم يتعارض مع القانون الدولي الذي يحكم الاتفاقيات الثنائية.
وأضاف أن حكم "الاتحادية" فضلا عن قصوره وعدم مسؤوليته فإنه يهدد العلاقة التي شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة بين الكويت والعراق مما يهدد بالقضاء على التقدم المحرز بينهما.
وأوضح أن "العراق يظهر على الساحة الدولية عدم جديته وأمانته في الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات السياسية والمعاهدات واحترامها" مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعبر عن سلوك العراق المستمر في التراجع عن هذه الاتفاقات مع الكويت مما أدى إلى اندلاع أزمات حدودية امتدت أكثر من 90 عاما بين الجانبين بشكل دوري.
وذكر أن التراجعات العراقية عن الاتفاقات الحدودية عادة ما تتزامن مع الاضطرابات الداخلية في العراق حيث يلجأ الساسة العراقيون إلى إثارة قضايا حول الكويت لصرف الانتباه عن مشاكلهم الداخلية مع احتمال وجود دور للاعبين إقليميين في الأزمة الأخيرة.
وأشار إلى أن حكم المحكمة العراقية تجاوز الجوانب الفنية للاتفاقية إذ "يوغل في ادعاءات عراقية تاريخية باطلة ومتكررة تجاه الكويت كما يتجاهل جميع الاتفاقات الموقعة بين البلدين التي يعود تاريخها إلى عام 1932 بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 833".
وسلط الوزان في ورقته البحثية الضوء على تاريخ القضايا الحدودية بين البلدين عندما انفصل العراق عن الدولة العثمانية وسعى إلى تأسيس هياكله الإدارية ورسم حدوده بشكل مستقل.
وأوضح أن تأسيس الدولة العراقية الجديدة أشرفت عليه بريطانيا التي نصبت ملكا هاشميا على العراق عام 1921 على عكس الكويت التي كانت حينها إمارة مستقلة تحت الحماية البريطانية منذ عام 1899.
وذكر أنه في عام 1932 أي بعد حوالي 11 عاما على تأسيس المملكة العراقية سعت حكومتها إلى الحصول على عضوية عصبة الأمم ولتلبية متطلبات القبول كانت بحاجة إلى تحديد حدودها مع الدول المجاورة.
وأفاد الوزان بأن رئيس الوزراء العراقي حينها نوري السعيد كتب رسالة إلى السفير البريطاني في بغداد السير ف. همفريز يعترف فيها رسميا بالحدود البرية مع الكويت.
وأضاف أن تلك الرسالة المؤرخة في 21 يوليو 1932 وافق عليها حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في 10 أغسطس من العام نفسه لتكون أساسا لاتفاقيات لاحقة بين البلدين.
واستطرد قائلا "أما في عام 1938 فقد تخلى وزير الخارجية آنذاك توفيق السويدي عن مواقف حكومة بلاده على الاتفاق معربا عن رغبته في ضم الكويت مؤسسا موقفه هذا على سوء فهم للعلاقة بين الدولة العثمانية وإمارة الكويت في الفترة بين عامي 1870 و1899 مدعيا خطأ بأن الكويت كانت جزءا من الدولة العثمانية".
وتابع الوزان أنه مع ذلك دحض السفير البريطاني في بغداد موريس بيترسون ادعاء السويدي في رد قانوني مشيرا إلى أنه وفقا للمادة 16 من معاهدة لوزان لا يمكن لدولة أخرى استعادة حقوق تركيا وأملاكها التي تخلت عنها في عام 1923 من خلال وراثتها للدولة العثمانية.
وأضاف أنه في عام 1963 جاء حزب البعث الذي أطاح بعبدالكريم قاسم -الذي هدد بغزو الكويت ورفض الاعتراف باستقلالها - وجدد ذلك الحزب الاعتراف بسيادة الكويت وحدودها على النحو المبين في رسائل عام 1932 حيث وقع رئيس الوزراء العراقي حينها أحمد حسن البكر اتفاقية مع رئيس وفد الكويت الشيخ صباح السالم الصباح.
وذكر الوزان أنه في عام 1994 في أعقاب المحاولة العراقية الفاشلة لإعادة غزو الكويت وافق نظام صدام حسين على الاعتراف بسيادة الكويت وحدودها حيث أرسل العراق رسائل إلى الأمم المتحدة لإثبات موقفه أمام المجتمع الدولي وتوثيقه.
وعلى صعيد الحدود البحرية قال الوزان إن العراق سعى في عام 1959 إلى تكليف خبير هيدروغرافي نرويجي وهو كوشيرون - آموت لمساعدة بغداد في ترسيم حدودها البحرية مع الكويت وإيران ونتيجة لذلك أصدر الخبير النرويجي تقريرا يحدد خط الوسط كحدود في خور عبدالله وهو التقرير الذي وثقته وزارة البترول العراقية.
وأوضح أنه في عام 1967 تم تحديد الحدود البحرية بموجب مرسوم صدر في 17 ديسمبر من العام نفسه وتم تحديثه في 19 أكتوبر 2014 بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وفي عام 1993 تم ترسيم الحدود البحرية بدقة من لجنة عينتها الأمم المتحدة وقدمت تقريرا ضم إحداثيات جغرافية من حيث خطوط العرض والطول وفقا لقرار مجلس الأمن 833.
وأشار الوزان إلى أنه رغم الاتفاقات العديدة لم يتم بعد الانتهاء من الترسيم الكامل للمناطق البحرية حيث توقفت جهود ترسيم الحدود إلى العلامة 162 وما فتئت دولة الكويت تدعو الجانب العراقي باستمرار إلى استكمال ترسيم الحدود بعد هذه العلامة. (النهاية)

أ م س / ت م




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