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مقتل 14 شخصا وفقدان حوالي 102 آخرين جراء فيضانات مفاجئة شمال شرق الهند

10/5/2023 4:28:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 5 - 10 (كونا) -- أعلنت وسائل اعلام هندية اليوم الخميس مصرع ما لا يقل عن 14 شخصا وفقدان حوالي 102 آخرين جراء فيضانات مفاجئة سببها انفجار جليدي على بحيرة جليدية في ولاية (سيكيم) شمال شرق الهند.
ونقلت الوسائل عن مصادر حكومية ان "انفجارا جليديا وقع في بحيرة (لوناك) الجليدية يوم امس الاربعاء ما ادى الى فيضانات في نهر (تيستا) بوادي (لاتشين) شمال (سيكيم) فضلا عن وقوع فيضان مفاجئ في أربع محافظات هي (مانجان) و(جانجتوك) و(باكيونج) و(نامتشي) مخلفا 14 حالة وفاة و102 اصابة بينهم 24 جنديا".
واضافت ان "حوالي 20 الف شخص تضرروا جراء الفيضانات فيما جرفت المياه 14 جسرا وطريقا وألحقت اضرارا بالممتلكات وسط تقارير عن تقطع السبل بحوالي ثلاثة الاف سائح".
وأشارت المصادر الى ان فرق القوة الوطنية للاستجابة للكوارث اطلقت بمساعدة القوات البرية والبحرية والجوية والشرطة عمليات بحث عن المفقودين وقامت بتوزيع الاحتياجات الاساسية على المتضررين.
يأتي ذلك وسط تحذير هيئة الأرصاد الجوية الهندية من مواصلة الامطار في هذه المناطق وحدوث مزيد من الفيضانات والانهيارات الارضية.
وعلى الصعيد اجتمع رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع رئيس وزراء (سيكيم) بريم سينغ تامانج لتقييم الوضع متعهدا بتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحكومة المركزية.(النهاية)

ا ت ك / م خ




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