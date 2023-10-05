مقتل 14 شخصا وفقدان حوالي 102 آخرين جراء فيضانات مفاجئة شمال شرق الهند

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 5 - 10 (كونا) -- أعلنت وسائل اعلام هندية اليوم الخميس مصرع ما لا يقل عن 14 شخصا وفقدان حوالي 102 آخرين جراء فيضانات مفاجئة سببها انفجار جليدي على بحيرة جليدية في ولاية (سيكيم) شمال شرق الهند.
ونقلت الوسائل عن مصادر حكومية ان "انفجارا جليديا وقع في بحيرة (لوناك) الجليدية يوم امس الاربعاء ما ادى الى فيضانات في نهر (تيستا) بوادي (لاتشين) شمال (سيكيم) فضلا عن وقوع فيضان مفاجئ في أربع محافظات هي (مانجان) و(جانجتوك) و(باكيونج) و(نامتشي) مخلفا 14 حالة وفاة و102 اصابة بينهم 24 جنديا".
واضافت ان "حوالي 20 الف شخص تضرروا جراء الفيضانات فيما جرفت المياه 14 جسرا وطريقا وألحقت اضرارا بالممتلكات وسط تقارير عن تقطع السبل بحوالي ثلاثة الاف سائح".
وأشارت المصادر الى ان فرق القوة الوطنية للاستجابة للكوارث اطلقت بمساعدة القوات البرية والبحرية والجوية والشرطة عمليات بحث عن المفقودين وقامت بتوزيع الاحتياجات الاساسية على المتضررين.
يأتي ذلك وسط تحذير هيئة الأرصاد الجوية الهندية من مواصلة الامطار في هذه المناطق وحدوث مزيد من الفيضانات والانهيارات الارضية.
وعلى الصعيد اجتمع رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع رئيس وزراء (سيكيم) بريم سينغ تامانج لتقييم الوضع متعهدا بتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحكومة المركزية.(النهاية)
ا ت ك / م خ
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