كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان وقف كوريا الشمالية أحد مفاعلاتها النووية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 5 - 10 (كونا) -- ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس ان أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والامريكية تراقب عن كثب أي إشارات الى ان كوريا الشمالية اوقفت على ما يبدو عمليات احد مفاعلاتها النووية في مجمعها النووي الرئيسي (يونغبيون).
ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدث باسم الوزارة جيون ها-كيو قوله في بيان ان "سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية بعد ورود معلومات حول ايقاف عمل احد مفاعلاتها الذي تبلغ طاقته 5 ميغاوات مؤقتا لمعالجة على ما يبدو قضبان الوقود المستهلك لاستخراج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة".
واضاف ان "المفاعل الموجود في المجمع الواقع شمال بيونغ يانغ اظهر علامات على أنه قيد التشغيل منذ شهر يوليو عام 2021".
وكان مجلس الشعب الأعلى ال14 في كوريا الشمالية اعتمد في الجلسة التاسعة التي عقدت الاسبوع الماضي بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعديلا دستوريا لتعزيز قوة بيونغ يانغ النووية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الزعيم الكوري الشمالي قوله خلال الجلسة إن "اتخاذنا لهذا القرار بموافقة إجماعية لتكملة المادة 58 من الفصل الرابع من الدستور الاشتراكي لبلادنا بمحتويات جديدة يأتي لضمان حقنا في الوجود والحياة والتنمية وردع الحرب وحماية السلام الإقليمي والعالمي من خلال التطوير السريع للأسلحة النووية إلى مستوى أعلى يعد امرا ذا أهمية كبيرة".(النهاية)
م ك / م خ
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