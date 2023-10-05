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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان وقف كوريا الشمالية أحد مفاعلاتها النووية

10/5/2023 4:28:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 5 - 10 (كونا) -- ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس ان أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والامريكية تراقب عن كثب أي إشارات الى ان كوريا الشمالية اوقفت على ما يبدو عمليات احد مفاعلاتها النووية في مجمعها النووي الرئيسي (يونغبيون).
ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدث باسم الوزارة جيون ها-كيو قوله في بيان ان "سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية بعد ورود معلومات حول ايقاف عمل احد مفاعلاتها الذي تبلغ طاقته 5 ميغاوات مؤقتا لمعالجة على ما يبدو قضبان الوقود المستهلك لاستخراج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة".
واضاف ان "المفاعل الموجود في المجمع الواقع شمال بيونغ يانغ اظهر علامات على أنه قيد التشغيل منذ شهر يوليو عام 2021".
وكان مجلس الشعب الأعلى ال14 في كوريا الشمالية اعتمد في الجلسة التاسعة التي عقدت الاسبوع الماضي بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعديلا دستوريا لتعزيز قوة بيونغ يانغ النووية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الزعيم الكوري الشمالي قوله خلال الجلسة إن "اتخاذنا لهذا القرار بموافقة إجماعية لتكملة المادة 58 من الفصل الرابع من الدستور الاشتراكي لبلادنا بمحتويات جديدة يأتي لضمان حقنا في الوجود والحياة والتنمية وردع الحرب وحماية السلام الإقليمي والعالمي من خلال التطوير السريع للأسلحة النووية إلى مستوى أعلى يعد امرا ذا أهمية كبيرة".(النهاية)

م ك / م خ




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