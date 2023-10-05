دولة الكويت تؤكد موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 5 - 10 (كونا) -- اكدت دولة الكويت اليوم الخميس موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في سعيه نحو تحقيق حقوقه المشروعة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها اسرائيل.
وقال السفير الهين انه "في الوقت الذي يحتفل العالم بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تمر 75 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني".
وأضاف ان "دولة الكويت تدين بأشد العبارات الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الشعب الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال في عدد من المدن الفلسطينية فضلا عن الاستفزازات المتكررة لمشاعر المسلمين حول العالم عبر استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى والتي نعتبرها تجاوزا خطيرا للقانون الدولي وانتهاكا لحرمة المقدسات".
وحث السفير الهين المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وتفعيل كافة آلياته لمعالجتها وضمان محاسبة المتسببين بها ومضاعفة جهوده نحو التوصل الى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.(النهاية)
ت ا / م خ
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