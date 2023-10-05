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دولة الكويت تؤكد موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية

10/5/2023 4:28:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 5 - 10 (كونا) -- اكدت دولة الكويت اليوم الخميس موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في سعيه نحو تحقيق حقوقه المشروعة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها اسرائيل.
وقال السفير الهين انه "في الوقت الذي يحتفل العالم بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تمر 75 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني".
وأضاف ان "دولة الكويت تدين بأشد العبارات الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الشعب الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال في عدد من المدن الفلسطينية فضلا عن الاستفزازات المتكررة لمشاعر المسلمين حول العالم عبر استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى والتي نعتبرها تجاوزا خطيرا للقانون الدولي وانتهاكا لحرمة المقدسات".
وحث السفير الهين المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وتفعيل كافة آلياته لمعالجتها وضمان محاسبة المتسببين بها ومضاعفة جهوده نحو التوصل الى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.(النهاية)

ت ا / م خ




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