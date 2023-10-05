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(ضمان الاستثمار): نمو التجارة العربية في قطاع السلع والخدمات 4ر32 بالمئة في 2022

10/5/2023 4:28:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 10 (كونا) -- قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن التجارة العربية في قطاع السلع والخدمات نمت خلال عام 2022 بمعدل 4ر32 في المئة لتبلغ 5ر3 تريليون دولار أمريكي.
وذكر المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في بيان صحفي اليوم الخميس بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية لعام 2023 أن التجارة العربية في قطاع السلع نمت بمعدل 6ر32 في المئة إلى 9ر2 تريليون دولار مدعومة بالنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43 في المئة.
وأضاف الصبيح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى نحو 7ر5 في المئة من الإجمالي العالمي ونحو 2ر13 في المئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية فيما مثلت المواد الأولية بأنواعها على صعيد التوزيع السلعي الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 75 في المئة.
وأوضح أن صادرات الوقود مثلت نحو 62 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية فيما استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 60 في المئة خلال 2022.
وأشار إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال 2022 حيث ساهمت خمس دول نفطية بنحو 81 في المئة من مجمل الصادرات مقابل استحواذ خمس دول على نحو 74 في المئة من مجمل الواردات إذ استحوذت الإمارات وحدها على أكثر من ثلث التجارة السلعية العربية لنفس العام.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية وأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسيا لها. (النهاية)

م ك ع / ه ث / ن و ف




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