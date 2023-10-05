(ضمان الاستثمار): نمو التجارة العربية في قطاع السلع والخدمات 4ر32 بالمئة في 2022

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 10 (كونا) -- قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن التجارة العربية في قطاع السلع والخدمات نمت خلال عام 2022 بمعدل 4ر32 في المئة لتبلغ 5ر3 تريليون دولار أمريكي.
وذكر المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في بيان صحفي اليوم الخميس بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية لعام 2023 أن التجارة العربية في قطاع السلع نمت بمعدل 6ر32 في المئة إلى 9ر2 تريليون دولار مدعومة بالنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43 في المئة.
وأضاف الصبيح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى نحو 7ر5 في المئة من الإجمالي العالمي ونحو 2ر13 في المئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية فيما مثلت المواد الأولية بأنواعها على صعيد التوزيع السلعي الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 75 في المئة.
وأوضح أن صادرات الوقود مثلت نحو 62 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية فيما استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 60 في المئة خلال 2022.
وأشار إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال 2022 حيث ساهمت خمس دول نفطية بنحو 81 في المئة من مجمل الصادرات مقابل استحواذ خمس دول على نحو 74 في المئة من مجمل الواردات إذ استحوذت الإمارات وحدها على أكثر من ثلث التجارة السلعية العربية لنفس العام.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية وأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسيا لها. (النهاية)
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