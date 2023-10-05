Thursday, 05 October 2023 12:33 GMT

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

10/5/2023 4:28:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 10 (كونا) -- ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ان شابين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس قرب مدينة (طولكرم) فيما اصيب اربعة اخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة (نابلس).
وأضافت الوزارة في بيان صحفي ان "الهيئة العامة للشؤون المدنية بلغت وزارة الصحة باستشهاد الشابين عبدالرحمن عطا (23 عاما) وحذيفة فارس (27 عاما) بالقرب من قرية (شوفة) جنوب (طولكرم) واحتجاز الجثمانين من قوات الاحتلال".
وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "قوة من جيش الاحتلال اطلقت النار على فلسطينيين كانا يستقلان مركبة ومنعت طواقم الاسعاف الفلسطينية من الوصول اليهما".
وأعلنت فصائل العمل الوطني الاضراب الشامل في محافظة (طولكرم) حدادا على الشهيدين.
يأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال مخيم (طولكرم) ووقوع مواجهات مع عشرات الشبان الذين ألقوا الحجارة باتجاه الدوريات العسكرية الاسرائيلية دون ان يبلغ عن اصابات.
وفي تطور آخر اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية من (نابلس) لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة (قبر يوسف) حيث وقعت مواجهات واشتباك مسلح وتم تفجير عبوة ناسفة في جرافة تابعة لجيش الاحتلال.
وقالت طواقم الاسعاف ان "اربعة شبان اصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات اثناء اقتحام (نابلس) ووصفت جروحهم بالمستقرة اضافة الى اصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز".
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الاقصى اليوم من جهة باب المغاربة بحماية جيش الاحتلال الذي منع المصلين من الوصول الى المسجد بعد ان شدد من اجراءاته العسكرية في البلدة القديمة بمدينة (القدس).
وكثف المستوطنون من اقتحامات المسجد الاقصى في الايام الماضية وذلك في عيد (العرش اليهودي).(النهاية)

ن ق / م خ




MENAFN05102023000071011013ID1107194525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث