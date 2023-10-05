استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 10 (كونا) -- ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ان شابين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس قرب مدينة (طولكرم) فيما اصيب اربعة اخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة (نابلس).
وأضافت الوزارة في بيان صحفي ان "الهيئة العامة للشؤون المدنية بلغت وزارة الصحة باستشهاد الشابين عبدالرحمن عطا (23 عاما) وحذيفة فارس (27 عاما) بالقرب من قرية (شوفة) جنوب (طولكرم) واحتجاز الجثمانين من قوات الاحتلال".
وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "قوة من جيش الاحتلال اطلقت النار على فلسطينيين كانا يستقلان مركبة ومنعت طواقم الاسعاف الفلسطينية من الوصول اليهما".
وأعلنت فصائل العمل الوطني الاضراب الشامل في محافظة (طولكرم) حدادا على الشهيدين.
يأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال مخيم (طولكرم) ووقوع مواجهات مع عشرات الشبان الذين ألقوا الحجارة باتجاه الدوريات العسكرية الاسرائيلية دون ان يبلغ عن اصابات.
وفي تطور آخر اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية من (نابلس) لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة (قبر يوسف) حيث وقعت مواجهات واشتباك مسلح وتم تفجير عبوة ناسفة في جرافة تابعة لجيش الاحتلال.
وقالت طواقم الاسعاف ان "اربعة شبان اصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات اثناء اقتحام (نابلس) ووصفت جروحهم بالمستقرة اضافة الى اصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز".
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الاقصى اليوم من جهة باب المغاربة بحماية جيش الاحتلال الذي منع المصلين من الوصول الى المسجد بعد ان شدد من اجراءاته العسكرية في البلدة القديمة بمدينة (القدس).
وكثف المستوطنون من اقتحامات المسجد الاقصى في الايام الماضية وذلك في عيد (العرش اليهودي).(النهاية)
ن ق / م خ
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