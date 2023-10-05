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وزير التربية: يوم المعلم العالمي مناسبة لشكر المعلمين ورسالتهم النبيلة في إعداد جيل المستقبل

10/5/2023 4:28:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 10 (كونا) -- أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع أن يوم المعلم العالمي الذي يصادف اليوم الخميس مناسبة لشكر كل معلم ومعلمة تقديرا لجهودهم نظير ما يقدمونه في مهنة التعليم التي تحمل رسائل نبيلة في إعداد جيل المستقبل.
وقال الوزير المانع في كلمته خلال احتفالية أقامتها وزارة التربية بهذه المناسبة إن الوزارة تقدر الصعوبات والدور الكبير الذي يقوم به المعلمون مؤكدا أهمية استمرار الاحتفال بهذه المناسبة كل عام.
وأضاف أنه "واجب علينا كلنا مجتمعين أن نوجه للمعلمين تحية إجلال واحترام حديثهم وقديمهم ودون أي استثناء" مشيرا إلى أن المعلم يعتبر القدوة الحسنة خصوصا في إعداد الطلبة والنشء على العلم والمعرفة والوحدة الوطنية وحب بلدهم.
وشهدت الاحتفالية مشاركة وتعاون فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين وحضور طلاب وطالبات الكشافة المدرسية من مختلف المدارس كما شارك التوجيه الفني للتربية الفنية بعدد من اللوحات التي تعبر عن الشكر للمعلم.
يذكر أن يوم المعلم العالمي يقام سنويا في 5 أكتوبر وأطلق عام 1994 ويهدف إحياؤه إلى التركيز على تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتعليم. (النهاية)

ف ر / ت م




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