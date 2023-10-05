إصابة خمسة جنود إسرائيليين خلال اقتحام طولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 5 تشرين الأول (بترا)- أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الخميس، بإصابة خمسة جنود إسرائيليين من وحدة المستعربين في "حرس الحدود" خلال اقتحام مدينة طولكرم، فجرا، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.

وكانت قوة خاصة جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا العيارات النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.

بدورها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصرها اكتشفوا قوة خاصة في طولكرم، وأوقعوها في كمين.

وقالت الكتائب في بيان إن عناصرها فجروا عددا من العبوات المحلية الصنع في الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكا من نقطة الصفر مع جنود الاحتلال، موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة أجبرتهم على الانسحاب.

--(بترا)

م ف/ ف ج

05/10/2023 10:47:29