ارتفاع أسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- ارتفع الذهب اليوم الخميس عالميا، متجها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار عن المستويات المرتفعة المسجلة في الفترة الماضية.
وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1840.90 دولار.
وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام، والذي سجله في الجلسة الماضية، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1181.15 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى في خمس سنوات، والذي لامسه أمس الأربعاء.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ/ ف ج
05/10/2023 10:41:42
MENAFN05102023000117011021ID1107194522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.