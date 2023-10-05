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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

10/5/2023 4:28:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- ارتفع الذهب اليوم الخميس عالميا، متجها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار عن المستويات المرتفعة المسجلة في الفترة الماضية.
وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1840.90 دولار.
وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام، والذي سجله في الجلسة الماضية، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1181.15 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى في خمس سنوات، والذي لامسه أمس الأربعاء.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ/ ف ج
05/10/2023 10:41:42

MENAFN05102023000117011021ID1107194522

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