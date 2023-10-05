استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 5 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحام قرية شوفة جنوب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد المواطنين الفلسطينيين.
وكان جنود الاحتلال، أطلقوا النار على شابين قرب قرية شوفة قضاء طولكرم خلال تواجدهما داخل مركبة كانا يستقلانها.
واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم طولكرم واندلعت مواجهات عنيفة.
وأفادت مصادر عبرية بإصابة عدد من جنود الاحتلال بعد وقوعهم في كمين عند محور البلاونة".
وقال موقع يديعوت أحرونوت العبري، إن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيا في مدينة طولكرم.
وزعمت إذاعة جيش الاحتلال العثور على سلاح m-16 في المركبة التي استشهد فيها الفلسطينيان في قرية شوفة.
--(بترا)
م . ف /اص/ ف ج
05/10/2023 10:16:15
MENAFN05102023000117011021ID1107194521
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