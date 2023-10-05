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استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم

10/5/2023 4:28:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 5 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحام قرية شوفة جنوب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد المواطنين الفلسطينيين.
وكان جنود الاحتلال، أطلقوا النار على شابين قرب قرية شوفة قضاء طولكرم خلال تواجدهما داخل مركبة كانا يستقلانها.
واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم طولكرم واندلعت مواجهات عنيفة.
وأفادت مصادر عبرية بإصابة عدد من جنود الاحتلال بعد وقوعهم في كمين عند محور البلاونة".
وقال موقع يديعوت أحرونوت العبري، إن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيا في مدينة طولكرم.
وزعمت إذاعة جيش الاحتلال العثور على سلاح m-16 في المركبة التي استشهد فيها الفلسطينيان في قرية شوفة.
--(بترا)
م . ف /اص/ ف ج
05/10/2023 10:16:15

MENAFN05102023000117011021ID1107194521

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