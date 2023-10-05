مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 تشرين الأول (بترا)- اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، في سادس أيام ما يسمونه بـ"عيد العُرش اليهودي".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، ودخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول.

وأقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين، حيث أجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

--(بترا)

م ف/أ أ/رق

05/10/2023 09:59:24