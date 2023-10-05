مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 5 تشرين الأول (بترا)- اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، في سادس أيام ما يسمونه بـ"عيد العُرش اليهودي".
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وأعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، ودخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول.
وأقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين، حيث أجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، لتسهيل اقتحامات المستوطنين.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
05/10/2023 09:59:24
MENAFN05102023000117011021ID1107194520
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