حوارية تناقش المجموعة القصصية الدكتور نازل للكويتي الرفاعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- نظم مختبر السرديات الأردني، بالتعاون مع جمعية تواصل الثقافية، مساء أمس الأربعاء، جلسة حوارية لمناقشة المجموعة القصصية الجديدة "الدكتور نازل"، للقاص والروائي الكويتي الدكتور طالب الرفاعي، في جاليري إطلالة اللويبدة.

واستعرض الرفاعي في الجلسة التي أدارها الكاتب مفلح العدوان، تقنية كتابة المتتاليات القصصية التي استخدمها في كتابته مؤلفة الإبداعي، مشيراً إلى أنها تجمع ما بين الرواية والقصة القصيرة، معتمدة على تقنية "الميتا – سرد" على مستوى الموضوعات والشخصيات.

وقال "بدأت في السبعينيات، ووجدت أن ثوب القصة التي أرغب بها لا يتسع لما أفكر به، فانتقلت إلى عالم الرواية، وتجربة الكتابة نقلتني إلى عالم إبداعي جديد هو المتتالية القصصية، التي أعتبرها مجموعة من القصص المترابطة، والتي تحتل موقعاً في المنتصف بين المجموعة القصصية والشكل الروائي المستقر، فهي تتكون من قصص مفردة، لكنها مرتبطة ببعضها البعض، وتتحقق في مساحة الريب بين الوحدة الكلية والتفتت، ويمكن جمع شتات هذا التفتت من خلال معاينة البنيات التكرارية مثل المكان أو الشخصيات أو الموضوع".

وتطرق الحوار إلى الإضاءة على تجربة الرفاعي الابداعية، كونه مؤسس ورئيس "جائزة الملتقى للقصة القصيرة" في الكويت، والتي لها حضورها الكبير في العالم العربي، فضلاً عن حضوره الكبير في "معرض الشارقة للكتاب" عام 2021، باعتباره "شخصية المعرض الثقافية".

وكان العدوان قدم الرفاعي، ملقياً الضوء على تجربته الثقافية والابداعية الواسعة، فهو روائي كويتي وقاص ومحاضر لمادة الكتابة الابداعية، بدأ حياته الأدبية منتصف السبعينيات وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت في الهندسة المدنية والماجستير من جامعة "كنغستون لندن" في الكتابة الإبداعية، وأصدر ما يزيد على 25 كتاباً بين المجاميع القصصية والروايات وكتب السير والدراسات الأكاديمية، ونال أعلى الجوائز المرموقة في الكويت والوطن العربي وحظي بتكريمات محلية وعربية، وترجمت معظم أعماله الى اللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والإيطالية والتركية والهندية.

--(بترا)

م خ/رق

05/10/2023 09:28:55