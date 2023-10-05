حوارية تناقش المجموعة القصصية الدكتور نازل للكويتي الرفاعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- نظم مختبر السرديات الأردني، بالتعاون مع جمعية تواصل الثقافية، مساء أمس الأربعاء، جلسة حوارية لمناقشة المجموعة القصصية الجديدة "الدكتور نازل"، للقاص والروائي الكويتي الدكتور طالب الرفاعي، في جاليري إطلالة اللويبدة.
واستعرض الرفاعي في الجلسة التي أدارها الكاتب مفلح العدوان، تقنية كتابة المتتاليات القصصية التي استخدمها في كتابته مؤلفة الإبداعي، مشيراً إلى أنها تجمع ما بين الرواية والقصة القصيرة، معتمدة على تقنية "الميتا – سرد" على مستوى الموضوعات والشخصيات.
وقال "بدأت في السبعينيات، ووجدت أن ثوب القصة التي أرغب بها لا يتسع لما أفكر به، فانتقلت إلى عالم الرواية، وتجربة الكتابة نقلتني إلى عالم إبداعي جديد هو المتتالية القصصية، التي أعتبرها مجموعة من القصص المترابطة، والتي تحتل موقعاً في المنتصف بين المجموعة القصصية والشكل الروائي المستقر، فهي تتكون من قصص مفردة، لكنها مرتبطة ببعضها البعض، وتتحقق في مساحة الريب بين الوحدة الكلية والتفتت، ويمكن جمع شتات هذا التفتت من خلال معاينة البنيات التكرارية مثل المكان أو الشخصيات أو الموضوع".
وتطرق الحوار إلى الإضاءة على تجربة الرفاعي الابداعية، كونه مؤسس ورئيس "جائزة الملتقى للقصة القصيرة" في الكويت، والتي لها حضورها الكبير في العالم العربي، فضلاً عن حضوره الكبير في "معرض الشارقة للكتاب" عام 2021، باعتباره "شخصية المعرض الثقافية".
وكان العدوان قدم الرفاعي، ملقياً الضوء على تجربته الثقافية والابداعية الواسعة، فهو روائي كويتي وقاص ومحاضر لمادة الكتابة الابداعية، بدأ حياته الأدبية منتصف السبعينيات وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت في الهندسة المدنية والماجستير من جامعة "كنغستون لندن" في الكتابة الإبداعية، وأصدر ما يزيد على 25 كتاباً بين المجاميع القصصية والروايات وكتب السير والدراسات الأكاديمية، ونال أعلى الجوائز المرموقة في الكويت والوطن العربي وحظي بتكريمات محلية وعربية، وترجمت معظم أعماله الى اللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والإيطالية والتركية والهندية.
--(بترا)
م خ/رق
05/10/2023 09:28:55
MENAFN05102023000117011021ID1107194519
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