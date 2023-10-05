طقس خريفي معتدل حتى الأحد وزخات خفيفة من الأمطار اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- ترتفع، اليوم الخميس، درجات الحرارة قليلاً وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجيا تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي.

ويحتمل أن تهطل زخات خفيفة من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة، ولفترة قصيرة، حيث يتوقع أن تكون في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

وبحسب التقرير، تنخفض يوم غد الجمعة، درجات الحرارة بشكل طفيف؛ وتكون الأجواء الجمعة والسبت والأحد خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16 وفي مرتفعات الشراة 25 - 15، وفي مناطق البادية 32 - 22، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 36 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 27، وفي البحر الميت 35 - 25، وفي خليج العقبة 35 - 26 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/ اص/رق

05/10/2023 08:14:15