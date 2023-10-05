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بايدن يدعو لإنهاء الخلافات السياسية في الولايات المتحدة

10/5/2023 4:28:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 5 تشرين الأول (بترا)- دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، إلى إنهاء الخلافات السياسية في الولايات المتحدة، لمنع تكرار سلسلة الأحداث السياسية العنيفة، التي أدّت إلى عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.
وبحسب واشنطن بوست، قال بايدن، للصحافيين في البيت الأبيض "علينا تغيير الأجواء المسمومة في واشنطن، لدينا خلافات قوية لكن علينا أن نتوقف عن النظر إلى بعضنا كأعداء".
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيلقي قريبا خطابا هاما بشأن دعم أوكرانيا وسبب أهميته بالنسبة للولايات المتحدة، وحلفائها، في المحافظة على الالتزامات المشتركة.
--(بترا)
ب خ/اص/رق
05/10/2023 07:58:16

MENAFN05102023000117011021ID1107194517

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