بايدن يدعو لإنهاء الخلافات السياسية في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 5 تشرين الأول (بترا)- دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، إلى إنهاء الخلافات السياسية في الولايات المتحدة، لمنع تكرار سلسلة الأحداث السياسية العنيفة، التي أدّت إلى عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.
وبحسب واشنطن بوست، قال بايدن، للصحافيين في البيت الأبيض "علينا تغيير الأجواء المسمومة في واشنطن، لدينا خلافات قوية لكن علينا أن نتوقف عن النظر إلى بعضنا كأعداء".
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيلقي قريبا خطابا هاما بشأن دعم أوكرانيا وسبب أهميته بالنسبة للولايات المتحدة، وحلفائها، في المحافظة على الالتزامات المشتركة.
--(بترا)
ب خ/اص/رق
05/10/2023 07:58:16
MENAFN05102023000117011021ID1107194517
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