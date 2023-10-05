إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 5 تشرين الأول (بترا)- أصيب فلسطيني بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف شرق المدينة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا أصيب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه وتم نقله إلى المستشفى، إضافة إلى 70 حالة اختناق، وإصابة ناجمة عن سقوط.

وأضاف أن طواقم الهلال الأحمر تمكنت من إخلاء 3 عمال في حسبة نابلس، بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق اندلع في مكان عملهم بسبب قنابل الغاز.

--(بترا)

م ف/اص/رق

05/10/2023 07:43:49