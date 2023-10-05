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ندوة تكريم حنان مطاوع فى مهرجان الإسكندرية السينمائى اليوم

10/5/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7) يقيم مهرجان الإسكندرية السينمائ لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39، ندوة للنجمة حنان مطاوع ضمن فعالياته، اليوم الخميس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.



وكانت قناة dmc أعلنت عن عرض مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعد من أبرز مسلسلات موسم الأوف سيزون، من إخراج محمود عبد التواب، حيث مازال يصور مخرج العمل تصوير باقى مشاهد المسلسل، حيث أعلنت قناة dmc عن البرومو الرسمي للمسلسل الذى تضمن حالة من التشويق والإثارة



وتتطرق حنان مطاوع في مسلسلها "صوت وصورة" إلى جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة، بجانب أن حنان تناقش أيضاً فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه.



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.











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