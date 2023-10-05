جيهان الشماشرجى تدخل عالم السينما بـ 3 أفلام دفعة واحدة

MENAFN - Youm7) تعيش الفنانة جيهان الشماشرجى حالة من النشاط الفني وتحديداً على المستوى السينمائى، اذ تبدأ مشوارها مع السينما بالمشاركة في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، وذلك بعد مشاركتها في العديد من المسلسلات على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

وبدأت جيهان الشماشرجى تصوير دورها في فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، والذى يُقدم معالجة فنية جديدة ومُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس ووضع لها الرؤية الدرامية وسيناريو وحوار وائل حمدي، الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للفنانين دينا الشربيني، وأمينة خليل.

جيهان الشماشرجىوتعاقدت جيهان الشماشرجى على المشاركة في بطولة فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز والمقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل، ويشارك في العمل آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير.

ثالث الأفلام التي تعاقدت عليها جيهان الشماشيرجى هو "سارة وعلي" بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

يذكر أن جيهان الشماشيرجى شاركت في العديد من المسلسلات خلال الفترة الماضية، ومن أبرز أعمالها" مذكرات زوج"، "أحلام سعيدة"، "كامل العدد"، "حكايات جروب العيلة"، "سوتس بالعربى"، "بين السما والأرض، "حلوة الدنيا سكر" - حكاية لو كنت يوم انساك، " قواعد الطلاق الـ 45"، "حكايات بنات ج5"، "لعبة النسيان".

جيهان الشماشرجي







