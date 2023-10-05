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أبطال حكاية ما تيجى نشوف يصورون عددا من المشاهد فى الساحل الشمالى

10/5/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7) سافرت أسرة حكاية "ما تيجى نشوف " من مسلسل "55 مشكلة حب" إلى الساحل الشمالى لتصوير عدد من مشاهد الحكاية المقرر بدء عرضها الأسبوع المقبل بعد انتهاء عرض حكاية "الفريدو" للنجمة إلهام شاهين، ومن المقرر أن يستمر تصوير المشاهد في المدينة الساحلية لمدة يومين وبعدها يعود فريق العمل إلى القاهرة للانتهاء من آخر مشاهد الحكاية.

"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وإخراج
الخبيرى.

يتواصل عرض "الفريدو" أولى حكايات المسلسل على قناة ON، وهى اشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.


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