غنى لمصر بشرة خير وما تخافوش عليها.. حسين الجسمى مطرب بدرجة عاشق

MENAFN - Youm7) تحظى مصر بمكانة كبيرة في قلوب الأشقاء العرب، وهو ما عبر عنه الكثير من نجوم الطرب من خلال تقديمهم أغنيات وطنية لمصر بصوتهم أو بالتعبير عن مشاعرهم والمشاركة في المناسبات الوطنية المصرية، ويعتبر الفنان حسين الجسمي من أكثر المطربين ممن عبروا عن مشاعرهم تجاه مصر وحبهم ودعمهم للمصريين في الكثير من المناسبات ولعل أغنية"بشرةخير " التي قدمها الجسمي من ألحان عمرو مصطفى وكلمات أيمن بهجت قمر،وتوزيع تومة.

عاشت أغنية "بشرة خير" في ذاكرة المصريين وإلى الأن تحظى بنفس المكانة، خاصة وأن كلمات الأغنية تمس أغلب المواطنين، حيث تقول كلماتها "

قوم نادي ع الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب السكندراني اللمة دي لمة رجال.. وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبة الجُمال".

الأغنية تم تصنيفها ضمن أعلى 100 كليب مشاهدة حول العالم بأكثر من 641 مليون مشاهدة من يوم طرحها عبر قناة حسين الجسمي الخاصة في موقع اليوتيوب.



ومن أغاني الجسمي لمصر أيضا أغنية" ما تخافوش على مصر" التي من كلمات

كلمات: تامر حسين ألحان: عمرو مصطفى توزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام وهى الأغنية التى غناها أثناء الاحتفال بنصر أكتوبر.



وتقول كلماتها

ما تخافوش على مصر خافوا ع اللى ياجى عليها

واللى عادوا مصر شافوا شر من يعاديها

أصل ناسها ولاد حلال مصر على رأى اللى قال

ربنا اللى حاميها

إتمشا إتعشا وخٌد مركب واسهر ع النيل

عٌمرك ماتحس هنا ب غٌربه مع شعب اصيل

وأمانها مفيش أأمن منها ل انصاص الليل

أول هنا أهل شهامه

والجدعان ياما ماتعدش ف الناس الحلوة

ناس يسيبوا علامه

تحيا مصر وجيشها لو تغيب توحشها

وبيوحش حبايبها اللمه مصر دنيا تعيشها

حلوة مصر الليله وكبيرة العيله

عايشين فرحتها وجاينالها

من مسافة طويلة

عيدنا كلنا عيدها نبقى وسط ولادها

فقلوبنا وفعيونا نشيلها

وربنا حايزيدها



وأيضا أغنية

سيادة المواطن ابن مصر

كلمات نادر عبدالله ولحن وليد سعد

أغنية "سيادة المواطن " أيضا من الأغنيات الهامة وتقول بعض كلماتها

وتقول كلماتها "سيادة المواطن ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايلك رسالة. . سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك سعادتك لازم تيجى لما مصر هتقولك تعالى".



أيضا

غنى الجسمي لمصر أغنية "

تسلم إيدينك" التى كتبها الشاعر الغنائى نادر عبدالله ولحنها وليد سعد،

ونجحت الأغنية نجاحا كبيرا.



وتقول بعض كلماتها

كلمات الأغاني

تسلم إيدينـك يا اللي في حـب مصر بتضحي بسنينك

يا اللي إنت وفيت وعـد كـان بينهـا وبينـك

يا اللي إنت كنـت شايلها دايما جـوة عينـك

تسلم إيدينـك يا اللي إنت شايـل هــم بلــدك فــوق كتافـك

كل اللي عرفـك واللي قابلك واللي شافـك

بيدعـي بـإسم مصـر ليــك الله يعينـك

تسلم إيدينـك) يا اللي في حـب مصر بتضحي بسنينك)

يا اللي إنت وفيت وعـد كـان بينهـا وبينـك

يا اللي إنت كنـت شايلها دايما جـوة عينـك

تسلم إيدينـك) يا اللي إنت شايـل هــم بلــدك فــوق كتافـك)

كل اللي عرفـك واللي قابلك واللي شافـك

بيدعـي بـإسم مصـر ليــك الله يعينــــك

من بين أغاني حسين الجسمى المتميزة عن مصر كانت أغنية "رسمنالك" والتى غناها فى افتتاح العاصمة الادارية، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمين نبيل وأحمد الموجى



وتقول كلماتها



أنا واحد مابين ملايين

بفكر في اللي جاي ليكي

حبيبة الكل متعاهدين

نعلي ونبني أراضيكي

رسمنالك صورة في بالنا هتبقي حتة من الجنة

وبكرة يا مصر هتشوفي اللي قولنا عليه

وهنفيدك بأفكارنا وبكرة يقولوا طورنا

مافيش حاجة صعبة وهنوصل نخاف من ايه

عشان حلمك يشوف النور



