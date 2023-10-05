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كريم عبد العزيز: الفيل الأزرق أكبر مجازفة فى حياتى وحقق نجاحاً كبيراً

10/5/2023 4:28:21 AM
(MENAFN- Youm7) أكد النجم كريم عبد العزي ز إنه تأثر بشكل كبير في طفولته من انفصال والده ووالدته، وعاش مع والدته ولكن كانت علاقته بوالده جيدة للغاية، علماً بإنه تعلم من تلك التجربة كثيراً عندما كبر وتعلم وتزوج وأصبح لديه أبناء، وكأنه استطاع أن يعبر تلك الفكرة .

وصرح كريم عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج "sold out" المذاع على منصة watch it، ويقدمه الاعلامى محمود سعد، أن المخرج مروان حامد أرسل له رواية "الفيل الأزرق" وهى مكتوبة بالقلم الرصاص قبل أن تتحول إلى سيناريو وتطبع في دور النشر، وعندما قرأها أصيب بالذهول وأعجبته للغاية، متابعا: "واتصلت بمروان أبلغته برغبتى في تقديم الفيلم، وكان رزقى على الله في تلك الخطوة حتى اننى اعتبرتها أكبر مجازفة في حياتى، خاصة إننى كنت متردد فى بداية الأمر وشعرت بالخوف من تقديمه".


كريم عبد العزيز


يشار إلى أن كريم عبد العزيز يصور حالياً مسلسله الجديد "الحشاشين" ومقرر عرضه في رمضان 2024، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .


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