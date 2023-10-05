طريقة عمل الجبنة المثلثات في المنزل.. لوجبة إفطار مناسبة للانش بوكس

(MENAFN
- Youm7)
تعتبر الجبنة المثلثات من الوجبات الغذائية الأساسية طوال العام الدراسى والوجبة المفضلة عند عدد كبير من الطلاب، ووفقًا لما أشارت إليه الشيف مي صيام خلال حديثها مع" اليوم السابع"، نستعرض فى هذا التقرير
طريقة عمل الجبنة المثلثات بمكونات سهلة، وخطوات سريعة.
طريقة عمل الجبنة المثلثات طريقة عمل جبنة مثلثات: المكونات:
2 كوب لبن.
نصف كوب دقيق.
نصف كوب زبدة.
نصف كوب زيت.
نصف كوب جبنة بيضاء دلعة.
ملعقة كبيرة خل .
ملعقة صغيرة ملح.
طريقة تحضيرالجبنة المثلثات في المنزل:
حضري الخلاط ثم قومي بضرب جميع المكونات معا جيداً.
ثم رفع الخليط من على نار هادئة مع الاستمرارية في التقليب حتي الغليان للحصول على قوام ثقيل .
ثم وضع الخليط في صينيه مبطنة بورق استرتش حتي يسهل نقلها فيما بعد.
ثم يفرد الخليط داخل الصينية و يترك حتي تبرد.
وبعد ذلك يجب إدخال الصينية الثلاجة حتي تتماسك و تقطع لمثلثات كبيرة أوصغيرة حسب الرغبة.
تحضير الجبنة المثلثات
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