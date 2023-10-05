4 خطوات للحصول على بشرة مثالية فى الخريف.. منها استخدام الصن بلوك

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- Youm7) فصل الخريف بمناخه المتغير، تارة ساخناً وتارة أخرى بارداً، قد يتسبب ذلك في جفاف البشرة، أو بهتانها بشكل واضح، ، لذا يجب اتباع روتين بشرة مناسب لفصل الخريف والشتاء ، والذى نستعرضه فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "houseofwellness" كما يلي.
اختيار منظف مناسب
يجب اختيار المنظف الخاص بالبشرة بشكل مناسب، حسب نوع البشرة واحتياجها، سواء كان منظف لطيف، أو منظف عميق، مع التركيز على طريقة ووقت استخدامه.
فصل الخريف الترطيب الجيد
يجب الاهتمام بترطيب البشرة جيداً، سواء بعد الاستحمام أو عند
تنظيف البشرة ، بجانب ترطيب أسفل العين واليدين لتجنب الشعور بالجفاف في فصل الشتاء، وترطيب القدمين قبل النوم.
العناية بالبشرة الاهتمام بساعات النوم
قد تكون هذه الخطوة غير مهمة بالنسبة للكثيرات من الفتيات، لكن لكي تتمتعين ببشرة نضرة لابد من الاهتمام بساعات النوم، على أن تكون 8 ساعات على الأكثر.
وضع صن بلوك
من المتعارف عليه في الصيف استخدام "الصن بلوك"، ولكن الكثيرات من الفتيات لا يعلمن أن "الصن بلوك" أو كريم واقى من الشمس مهم طوال الوقت، حتى في فصل الخريف والشتاء، لأنه يعمل على حماية البشرة من المؤثرات الخارجية.
تقشير البشرة
الاهتمام بالعناية بالبشرة عن طريق تقشير البشرة مرة كل أسبوع، وذلك سواء بالمنتجات الجاهزة، أو ببعض من السكر والعسل أو القهوة، ثم الفرك جيداً بهذه المكونات على البشرة، ثم بعد ذلك ترطيبها.
تقشير البشرة
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