4 خطوات للحصول على بشرة مثالية فى الخريف.. منها استخدام الصن بلوك

MENAFN - Youm7) فصل الخريف بمناخه المتغير، تارة ساخناً وتارة أخرى بارداً، قد يتسبب ذلك في جفاف البشرة، أو بهتانها بشكل واضح، ، لذا يجب اتباع روتين بشرة مناسب لفصل الخريف والشتاء ، والذى نستعرضه فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "houseofwellness" كما يلي.

اختيار منظف مناسب

يجب اختيار المنظف الخاص بالبشرة بشكل مناسب، حسب نوع البشرة واحتياجها، سواء كان منظف لطيف، أو منظف عميق، مع التركيز على طريقة ووقت استخدامه.

فصل الخريف الترطيب الجيد

يجب الاهتمام بترطيب البشرة جيداً، سواء بعد الاستحمام أو عند

تنظيف البشرة ، بجانب ترطيب أسفل العين واليدين لتجنب الشعور بالجفاف في فصل الشتاء، وترطيب القدمين قبل النوم.

العناية بالبشرة الاهتمام بساعات النوم

قد تكون هذه الخطوة غير مهمة بالنسبة للكثيرات من الفتيات، لكن لكي تتمتعين ببشرة نضرة لابد من الاهتمام بساعات النوم، على أن تكون 8 ساعات على الأكثر.

وضع صن بلوك

من المتعارف عليه في الصيف استخدام "الصن بلوك"، ولكن الكثيرات من الفتيات لا يعلمن أن "الصن بلوك" أو كريم واقى من الشمس مهم طوال الوقت، حتى في فصل الخريف والشتاء، لأنه يعمل على حماية البشرة من المؤثرات الخارجية.

تقشير البشرة

الاهتمام بالعناية بالبشرة عن طريق تقشير البشرة مرة كل أسبوع، وذلك سواء بالمنتجات الجاهزة، أو ببعض من السكر والعسل أو القهوة، ثم الفرك جيداً بهذه المكونات على البشرة، ثم بعد ذلك ترطيبها.

تقشير البشرة



