اعرف تكلفة قطع أثاث منزل ديفيد وفيكتوريا بيكهام بعد ظهورها بفيلمهما الوثائقى

(MENAFN
- Youm7)
ظهر منزل أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام الذى يعيش فيه مع زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام ضمن أحداث الفيلم الوثائقى عن حياتهما والذى يعرض على إحدى المنصات الإليكترونية، ويقال إن القصر الذى يعيش فيه بيكهام والكائن في كوتسوولد يبلغ سعره 12 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل " البريطانية.
منزل العطلة الخاص بأسرة بيكهام
وديفيد وزوجته فيكتوريا وأطفالهما بروكلين، 24 عامًا، وروميو، 21 عامًا، وكروز، 18 عامًا، وهاربر، 12 عامًا، يمتلكون منتجع ريفي يبلغ سعره 6.15 مليون جنيه إسترليني، ويضم ساونا ومغطسًا وملعبًا لكرة القدم وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة وخيمة سفاري بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني ويعتقد الآن أن قيمتها تبلغ حوالي 12 مليون جنيه إسترليني.
فيكتوريا بيكهام
ويوجد داخل غرفة معيشة بالمنتجع الذى ظهر ضمن أحداث الفيلم أريكة بقيمة 10000 جنيه إسترليني وأرضية على طراز فرساي وفي إحدى اللقطات، شوهدت فيكتوريا وهي تجلس على أريكة مخملية خضراء ضخمة من تشيسترفيلد تقدر تكلفتها بحوالي 10000 جنيه إسترليني، ويوجد مقعد بمسند للقدمين بتكلفة حوالي 2900 جنيه إسترليني ومقعد بذراعين رمادي بسعر حوالي 4900 جنيه إسترليني.
بيكهام
وفي مشهد آخر، ظهر ديفيد وهو جالس على أريكة رمادية أمام المدفأة، والتي من المحتمل أن تبلغ تكلفتها حوالي 10000 جنيه إسترليني.
بيكهام داخل المطبخ
ويوجد أمام البيت الريفى خيمة شواء بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني ومطبخ خارجي مع فرن بيتزا بقيمة 1000 جنيه إسترليني وسخان يعمل بالأشعة تحت الحمراء بقيمة 8000 جنيه إسترليني.
مطبخ منزل بيكهام
ويوجد فرن البيتزا التقليدي، الذي يقدر سعره بحوالي 1000 جنيه إسترليني، وتطهى عائلة بيكهام طعامها في أواني نحاسية فاخرة تتدلى من الرف الكبير ويوجد داخل المطبخ مناشف الشاي (بسعر 7.50 جنيهًا إسترلينيًا لكل منشفة).
بيانو
ويوجد داخل المنزل طاولة بلياردو وبيانو بالإضافة إلى مساحة خارجية مع حوض سباحة ومنتجع صحي به ساونا إستونية بقيمة 11000 جنيه إسترليني وحوض استحمام ساخن وملاعب تنس بقيمة 1600 جنيه إسترليني
طاولة بلياردو
الساونا
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