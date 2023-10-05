اعرف تكلفة قطع أثاث منزل ديفيد وفيكتوريا بيكهام بعد ظهورها بفيلمهما الوثائقى

ظهر منزل أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام الذى يعيش فيه مع زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام ضمن أحداث الفيلم الوثائقى عن حياتهما والذى يعرض على إحدى المنصات الإليكترونية، ويقال إن القصر الذى يعيش فيه بيكهام والكائن في كوتسوولد يبلغ سعره 12 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل " البريطانية.

منزل العطلة الخاص بأسرة بيكهام





وديفيد وزوجته فيكتوريا وأطفالهما بروكلين، 24 عامًا، وروميو، 21 عامًا، وكروز، 18 عامًا، وهاربر، 12 عامًا، يمتلكون منتجع ريفي يبلغ سعره 6.15 مليون جنيه إسترليني، ويضم ساونا ومغطسًا وملعبًا لكرة القدم وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة وخيمة سفاري بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني ويعتقد الآن أن قيمتها تبلغ حوالي 12 مليون جنيه إسترليني.

فيكتوريا بيكهام

ويوجد داخل غرفة معيشة بالمنتجع الذى ظهر ضمن أحداث الفيلم أريكة بقيمة 10000 جنيه إسترليني وأرضية على طراز فرساي وفي إحدى اللقطات، شوهدت فيكتوريا وهي تجلس على أريكة مخملية خضراء ضخمة من تشيسترفيلد تقدر تكلفتها بحوالي 10000 جنيه إسترليني، ويوجد مقعد بمسند للقدمين بتكلفة حوالي 2900 جنيه إسترليني ومقعد بذراعين رمادي بسعر حوالي 4900 جنيه إسترليني.

بيكهام

وفي مشهد آخر، ظهر ديفيد وهو جالس على أريكة رمادية أمام المدفأة، والتي من المحتمل أن تبلغ تكلفتها حوالي 10000 جنيه إسترليني.

بيكهام داخل المطبخ

ويوجد أمام البيت الريفى خيمة شواء بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني ومطبخ خارجي مع فرن بيتزا بقيمة 1000 جنيه إسترليني وسخان يعمل بالأشعة تحت الحمراء بقيمة 8000 جنيه إسترليني.

مطبخ منزل بيكهام





ويوجد فرن البيتزا التقليدي، الذي يقدر سعره بحوالي 1000 جنيه إسترليني، وتطهى عائلة بيكهام طعامها في أواني نحاسية فاخرة تتدلى من الرف الكبير ويوجد داخل المطبخ مناشف الشاي (بسعر 7.50 جنيهًا إسترلينيًا لكل منشفة).

بيانو





ويوجد داخل المنزل طاولة بلياردو وبيانو بالإضافة إلى مساحة خارجية مع حوض سباحة ومنتجع صحي به ساونا إستونية بقيمة 11000 جنيه إسترليني وحوض استحمام ساخن وملاعب تنس بقيمة 1600 جنيه إسترليني

طاولة بلياردوالساونا











