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غرفة الحبوب: الدولة نجحت فى تأمين مخزون استراتيجى لجميع السلع الأساسية

10/5/2023 4:28:16 AM
(MENAFN- Youm7) أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة بمؤتمر "حكاية وطن"، من حيث استعراض جهود الدولة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تم عرض انجازات غير مسبوقة تمت على مدار الـ 9 سنوات الماضية في عهد سيادة الرئيس، كما نجحت الدولة فى إنشاء مشروعات تنموية فى مختلف المجالات أيضا توفير وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين كافة السلع الغذائية وطرحها بمنافذ
المجمعات الاستهلاكيه بأسعار مخفضة.



وأكد النائب "طارق حسانين أن مؤتمر "حكاية وطن" كان بمثابة كشف حساب عن ما تم إنجازه بالأرقام على مدار السنوات الماضية، حيث شهدت الدولة المصرية طفرة في مختلف قطاعات الدولة من مشروعات تنموية تصب في صالح المواطن المصري، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان لديه الحرص على عرض كافة الجهود بكل شفافية، ووضع الخطط وآليات العمل والسياسات التي تساهم في حلها، حيث استعرض المؤتمر كافة المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية .



ومن جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن مؤتمر "حكاية وطن "تميز بالمصارحة والشفافية من حيث حرض الإنجازات والمشروعات التي تحققت على أرض الواقع، مما يؤكد حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مشاركة المواطنين حتى يكون لديهم الوعي الكامل بما تم تحقيقه على مدار السنوات الماضية، حيث نجحت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في القضاء على طوابير الخبز التي ظلت على مدار عشرات السنوات وتم تطبيق منظومة الخبز الجديدة لأول مرة في عهد الرئيس السيسي من خلال حصول كل مواطن مقيد على بطاقة التموين على حصة من الخبز 5 أرغفة يوميا وبسعر 5 قروش للرغيف رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرش، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل الدعم ثابت ويستفيد من الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن ومن السلع التموينية 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات ووصل الدعم المخصص للخبز والسلع إلى 127.7 مليار جنيه بعدما كان لا يتعدى 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014.

وأضاف "عبد الغفار السلامونى "أن المشروعات القومية التي تمت على مدار السنوات الماضية جاءت نتيجة وجود قيادة سياسية وطنية مخلصة
لديها إرادة للتنمية وهو ما تحقق على أرض الواقع سواء في تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع، وأيضا في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر وأيضا محاصيل انتاج زيت الطعام بهدف تقليل فجوة الاستيراد من الخارج بجانب أيضا نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في تأمين وتوفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية بتوجيهات القيادة السياسية، وأصبحت تكفى في المتوسط 6 أشهر بعدما كان لا يتعدى المخزون شهرين وثلاثة أشهر فقط وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أزمات تتعلق بنقص أي سلعة طوال فترة جائحة كورونا أو خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية رغم تعرض كبرى الدول لازمات تتعلق بنقص السلع، إلا أن
مصر نجحت فى العبور بالبلاد إلى بر الأمان من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية واللحوم الدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة



وأشار عبد الغفار السلامونى على مدى السنوات الماضية أطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات الرئاسية للارتقاء بجودة حياة المواطنين
منها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، ومبادرة القضاء على فيروس "سي"، وغيرها من المبادرات الأخرى التى ساهمت فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن فى كافة
قطاعات الدولة المختلفة.















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