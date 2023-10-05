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المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: 25% زيادة فى الصادرات خلال أغسطس 2023

10/5/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 25% لتسجل 381 مليون دولار مقابل 305 مليون دولار في أغسطس 2022 رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية.



وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصادرات الهندسية، زيادة في صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة 6 % لتسجل 2.7 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022



وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، هي الكابلات بنسبة 56.1% والأجهزة المنزلية سجلت نمو 5.2% والصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 44.2% وارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 103% وصادرات الآلات والمعدات ارتفعت 78% ومنتجات تشغيل المعادن ارتفعت 58.9%.



وأفاد التقرير الشهرى للمجلس، أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها
في أوروبا "تركيا - فرنسا - هولندا - المانيا - ايطاليا – التشيك" وفي آسيا " السعودية – الامارات - العراق- عمان" وفي أفريقيا "الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - نيجيريا - جنوب افريقيا – موريشيوس"
وأسواق أخرى أبرزها البرازيل



ومن جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، إن البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من اجل استمرار حركة الصادرات الإيجابية بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، وتتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي في الصادرات الهندسية حتى نهاية 2023



وأضافت حلمي أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.



وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا في الربع الأخير من 2023، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة.







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