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غرفة صناعة الملابس الجاهزة تتعاون مع غرفة البورصة التركية لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى

10/5/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Youm7) عقدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات اجتماع مشترك مع غرفة البورصة التركية للتجارة والصناعة وبمشاركة رئيس الجمعية المصرية التركية لمناقشة آليات زيادة التعاون المشترك في كافة المجالات وتبادل الخبرات الاستثمارية والتجارية.



وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد عبد السلام رئيس
مجلس ادارةغرفة صناعة الملابس بالوفد التركي، مؤكداً عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات خاصة مجال الملابس والنسيج والغزول.



وأضاف "عبد السلام" أن هناك مجال للعمل المشترك مع غرفة بورصة التركية في إقامة معارض مشتركة في البلدين وتحقيق التكامل التجاري بما تحمله الغرفتين من خبرات طويلة ومتراكمة في مجال التجارة والصناعة.



وأشار عبد السلام إلي أن هناك مميزات يمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها في مصر خاصة توافر العمالة بسعر أقل من تركيا
وكذلك أسعار الكهرباء والغاز والطاقة وتوافر الأراضي الصناعية في مصر بأسعار أقل من تركيا وهو ما يسمح بدخول استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة والنسيج والغزول إلي مصر ما يجعل تكاليف الاستثمار والتصنيع في مصر أقل بكثير.



وأكد رئيس غرفة الملابس للوفد التركي، أنه يمكن التعاون في مجال توفير أنواع معينة من الغزول والأقمشة والخامات التي تحتاجها صناعة الملابس في مصر والتكامل بين غرفة الملابس المصرية وغرفة بورصة التركية في تدشين معرض مشترك يخدم هذه التخصصات.



وفي هذا الإطار، أشاد إردال اسطى رئيس غرفة بورصة التركية للتجارة والصناعة بالتعاون المشترك مع غرفة صناعة الملابس المصرية بوصفها الكيان الرسمي المعبر عن جميع المصانع المصرية بقطاع الملابس الجاهزة، مؤكدا أن هناك مميزات مشتركة للعمل بين الغرفتين في تنظيم معرض مشترك في مصر وآخر في تركيا وتنمية الأعمال بين البلدين



وأعلن رئيس غرفة بورصة التركية للتجارة والصناعة، أن غرفة بوصلة تدرس حالياً فتح مكتب دائم في القاهرة أو إيجاد ممثل دائم لها بمصر من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها التركية.



وأشار إلي أن غرفة بورصة لديها قطاعين مميزين وهما الملابس
والأقمشة بخلاف 5 قطاعات أخري حيث يمكن للغرفة أن تنظم 3 معارض دولية خارج تركيا وسط دعم حكومي كبير للمعارض الخارجية وهناك 55 ألف عضو في غرفة بوصلة مما يفتح باب كبير للتعاون مع مصر.



و قال نهاد أكينجي رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إن هناك مساعي لشركات ومصانع تركية لاقتحام السوق المصرية وفتح مشروعات من أجل الاستفادة من المميزات المتاحة في مصر خاصة العمالة والطاقة والاتفاقات التجارية الخارجية المصرية التي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول بدون جمارك لملايين المستهلكين حول العالم.



وأعلن "أكينجي" عن تنسيق زيارة لمصر لعدد 30 شركة تركية في مجالات مختلفة منها قطع غيار السيارات والملابس وماكينات التصنيع من أجل بحث مجالات التعاون المختلفة، مشيرا إلي أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك بها قرابة 700 عضو وتستهدف تنمية الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين و اننا نامل في توقيع اتفاقية تبادل العملات مع الجانب المصري .



وقالت بهية نظيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة بإتحاد الصناعات، أن التعاون مع غرفة بورصة التركية للتجارة والصناعة يحقق فائدة مشتركة لكلا الطرفين، مشيرة إلي أن الجانب التركي لديه أسواق خارجية متعددة ومصر لديها أنشطة صناعية وتجارية كبيرة تستطيع الإستفادة من تلك الأسواق في الترويج لمنتجاتها.



ونوهت إلي أن هناك اهتمام تركي بضخ استثمارات صناعية جديدة في مصر، والذي يتطلب تقديم المزيد من التسهيلات لإقامة المصانع وتوصيل المرافق والخدمات ، فضلاً عن رغبتهم في المشاركة بمعارض الملابس وتصنيع المواد الخام .



وكشفت "بهية" أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من صناعة الملابس الجاهزة، ورغم ذلك فهناك رغبة من الشركات التركية علي إقامة مصانع الملابس في مصر بغرض التصدير لأسواق أوروبا و أمريكا بجانب الدول العربية والإفريقية وروسيا للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومة، فضلاً عن انخفاض تكلفة التصنيع وتوافر الأيدي العاملة الماهرة.







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