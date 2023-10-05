وزيرة الثقافة: انتصار أكتوبر العظيم سيظل شاهدا على اعتزاز المصريين بوطنهم

MENAFN - Youm7) شهدت الدكتورة نيفين الكيلانى،وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية، التىنظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بعنوان "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، ضمن احتفالاتها باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، بمشاركة الفنان الكبير على الحجار، وذلك وسط حشد جماهيرى كبير بمسرح السامر بالعجوزة.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلانى التهنئة لأبناء الشعب المصرى، بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، مؤكدة أن هذا النصر العظيم سيظل شاهدًا على مدى اعتزاز المصريين بوطنهم، وتفانيهم في تقديم أرواحهم فداءً لتحرير أرضهم.



وقالت وزيرة الثقافة: "نسعى لاستثمار مفرداتنا الإبداعية المتنوعة، في الاحتفاء بهذا النصر العظيم، لتأصيل ما يحمله من قيم وطنية نفيسة، من شأنها تعزيز روح الولاء وتعميق الانتماء للوطن، لدى أبنائنا وأجيالنا المتعاقبة، وهى الرسالة السامية التى تقوم بها قوتنا الناعمة بإلقاء المزيد من الضوء صوب قراءة بناءة لتاريخنا المُفعم بكل معان العزة والوطنية والكرامة، تدفعنا نحو الحفاظ على مقدراته، والمساهمة الجادة في تنميته، لبناء جمهوريتنا الجديدة المنشودة على أسس من الوعي والإدراك لتحدياتنا الراهنة".

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "إن الحفل يأتي ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة لمشاركة الشعب المصري العظيم احتفالاته بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة، والتي تظل رمزًا للعزة والكرامة، مؤكدًا استمرار الاحتفالات التي تُقدمها الهيئة بمواقعها بجميع المحافظات، على مدار الشهر الحالي، بفعاليات فنية وثقافية متنوعة تتناول ذكرى العبور العظيم وسير أبطاله، وتأكيدًا على دور الثقافة والفنون في تعزيز الانتماء والوعي بقيمة الوطن وتضحيات أبنائه، كما تُلقي الضوء على إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات، وعبورها نحو المستقبل، مقدمًا الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، لدعمها المتواصل لفعاليات الهيئة".

احتفالات الوزارة بنصر أكتوبر (2)





احتفالات الوزارة بنصر أكتوبر (1)

وأحيى الحفل الفنان الكبير علي الحجار، الذي قدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه الوطنية والمتنوعة، واستهل الحفل بالسلام الوطني، أعقبه تقديم أوبريت غنائي استعراضي بعنوان "جيش الشمس"، من إخراج الفنان هشام عطوة، وتتجسد فكرته حول تأصيل مفهوم الوحدة الوطنية، بسرد قصص أبطال حرب أكتوبر المجيدة من مختلف أقاليم مصر، كما صاحب الأوبريت تقديم مجموعة من التابلوهات الفنية لعدد من فرق الفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي: "الشرقية، الإسماعيلية، سوهاج، أسوان"، وبمشاركة فرقة مصطفى حجاج الاستعراضية، إلى جانب تقديم مجموعة من المواد الفيلمية والصوتية التي تستعرض ذكريات يوم النصر وبطولات أبنائنا البواسل، حيث أُقيم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.