ألغاز تاريخية.. أين يوجد الكأس المقدس الذى شرب منه المسيح فى عشائه الأخير؟

(MENAFN
- Youm7) هناك بعض الألغاز التاريخية
لم
يتم حلها حتى الآن، وفى بعض الأحيان، يكون ذلك بسبب فقدان أثر المواد المحفورة ذات الصلة أو تدمير موقع أثرى، وإن عدم وجود إجابات يجعل هذه الألغاز أكثر إثارة للاهتمام، وحول تلك الألغاز يلقى موقع Live Science
الضوء على الكأس المقدس الذى شرب منه المسيح فى عشائه الأخير.
كأس مقدس
ويعد الكأس المقدس هو الكأس الذى شرب منه المسيح في عشائه الأخير مع تلاميذه قبل صلبه، ولم يتم العثور عليها حتى الآن، وهو ما كان محط اهتمام حتى العصور الوسطى، لكن هناك بعض المؤرخين أكدوا عبر قصصهم أن الملك آرثر قام بالبحث عن الكأس المقدسة، وفقا لما ذكره موقع لايف ساينس.
ولا توجد محاولات علمية جادة للعثور على الكأس المقدس، على الرغم من أنه لا يزال يحظى بشعبية فى الخيال، حيث يتم استخدامه كأداة أفلام مثل فيلم "إنديانا جونز والحملة الأخيرة" عام 1989، حيث تم استخدامه لشفاء إنديانا جونز، بعد أن أطلق النازيون النار عليه.
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