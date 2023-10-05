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ألغاز تاريخية.. أين يوجد الكأس المقدس الذى شرب منه المسيح فى عشائه الأخير؟

10/5/2023 4:28:11 AM
(MENAFN- Youm7) هناك بعض الألغاز التاريخية
لم
يتم حلها حتى الآن، وفى بعض الأحيان، يكون ذلك بسبب فقدان أثر المواد المحفورة ذات الصلة أو تدمير موقع أثرى، وإن عدم وجود إجابات يجعل هذه الألغاز أكثر إثارة للاهتمام، وحول تلك الألغاز يلقى موقع Live Science
الضوء على الكأس المقدس الذى شرب منه المسيح فى عشائه الأخير.


كأس مقدس

ويعد الكأس المقدس هو الكأس الذى شرب منه المسيح في عشائه الأخير مع تلاميذه قبل صلبه، ولم يتم العثور عليها حتى الآن، وهو ما كان محط اهتمام حتى العصور الوسطى، لكن هناك بعض المؤرخين أكدوا عبر قصصهم أن الملك آرثر قام بالبحث عن الكأس المقدسة، وفقا لما ذكره موقع لايف ساينس.

ولا توجد محاولات علمية جادة للعثور على الكأس المقدس، على الرغم من أنه لا يزال يحظى بشعبية فى الخيال، حيث يتم استخدامه كأداة أفلام مثل فيلم "إنديانا جونز والحملة الأخيرة" عام 1989، حيث تم استخدامه لشفاء إنديانا جونز، بعد أن أطلق النازيون النار عليه.


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