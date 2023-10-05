جوجل يحتفى بـ يوم المعلمين العالمى برسومات وأدوات مدرسية

MENAFN - Youm7) يوم المعلمين ..احتفى مؤشر البحث "جوجل" اليوم بـ يوم المعلمين العالمى ، الذي يوافق اليوم 5 أكتوبر، حيث زين واجهته الرئيسية بالعديد من الأدوات المدرسية مثل الكتاب والحقيبة، احتفالا بهذه المناسبة.

5 أكتوبر يوم الاحتفاء بـ يوم المعلمين

يوم المعلمين .. يوم المعلم العالمي هو يوم دولي يقام سنويًا في 5 أكتوبر، تأسس عام 1994 للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، ووفقا لويكيبيديا كانت التوصية أداة لوضع معايير تتناول وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم، وحددت هذه التوصية المعايير المتعلقة بسياسة موظفي التعليم والتوظيف والتدريب بالإضافة إلى التعليم المستمر للمعلمين وتوظيفهم وظروف عملهم.

جوجل يحتفى بيوم المعلمين





الهدف من الاحتفال بـ يوم المعلمين

ويهدف يوم المعلم العالمي إلى التركيز على تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس.





ويعتبر يوم المعلم العالمي نافذة لبحث أوضاع المعلمين الحياتية ونظرة مجتمعية للقضايا المتعلقة بهم، وأبرزها تمكين المعلمين وتبني اليونسكو إصدار توصيات تحت شعار الحق في التعليم يعني الحق في مدرس مؤهل، وكذا وضع العاملين في العملية التعليمية الجامعية.