جوجل يحتفى بـ يوم المعلمين العالمى برسومات وأدوات مدرسية

(MENAFN
- Youm7) يوم المعلمين ..احتفى مؤشر البحث "جوجل" اليوم بـ يوم المعلمين العالمى ، الذي يوافق اليوم 5 أكتوبر، حيث زين واجهته الرئيسية بالعديد من الأدوات المدرسية مثل الكتاب والحقيبة، احتفالا بهذه المناسبة.
5 أكتوبر يوم الاحتفاء بـ يوم المعلمين
يوم المعلمين .. يوم المعلم العالمي هو يوم دولي يقام سنويًا في 5 أكتوبر، تأسس عام 1994 للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، ووفقا لويكيبيديا كانت التوصية أداة لوضع معايير تتناول وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم، وحددت هذه التوصية المعايير المتعلقة بسياسة موظفي التعليم والتوظيف والتدريب بالإضافة إلى التعليم المستمر للمعلمين وتوظيفهم وظروف عملهم.
جوجل يحتفى بيوم المعلمين
الهدف من الاحتفال بـ يوم المعلمين
ويهدف يوم المعلم العالمي إلى التركيز على تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس.
ويعتبر يوم المعلم العالمي نافذة لبحث أوضاع المعلمين الحياتية ونظرة مجتمعية للقضايا المتعلقة بهم، وأبرزها تمكين المعلمين وتبني اليونسكو إصدار توصيات تحت شعار الحق في التعليم يعني الحق في مدرس مؤهل، وكذا وضع العاملين في العملية التعليمية الجامعية.
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