مونجى باوندى.. عالم من أصل تونسى ضمن الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء 2023

MENAFN - Youm7) ثلاثة علماء من الولايات المتحدة الأمريكية فازوا بـ جائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2023 ، وهم: "مونجى جى باوندى، ولويس إى بروس، وأليكسى إكيموف"، وذلك لاكتشافهم وتطويرهم للنقاط الكمومية، والتى لها أهمية كبيرة فى تكنولوجيا النانو.

الفائزون الجدد بجائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2023 من الولايات المتحدة الأمريكية، تعود أصولهم إلى دول أخرى، فالأول أليكسى إكيموف، من أصول روسية، ومونجى باوندى من أصول تونسية، أما الثالث فهو من أصول أمريكية وهو لويس بروس، فما الذى نعرفه عن مونجى العربى الفائز بهذه الجائزة الشهيرة.

الفائزون بجائزة نوبل فى الكيمياء 2023

ولد مونجى باوندى فى عام 1961 فى العاصمة الفرنسية باريس، لأب تونسي، وهو عالم الرياضيات محمد صلاح باوندي، وأم فرنسية هى هيلين بوبارد.

عاش مونجى باوندى طفولته بين باريس وتونس، قبل أن يهاجر فى سن العاشرة عام 1971 رفقة والده إلى الولايات المتحدة، حيث تخرج فى جامعة هارفارد وحصل منها على الماجستير فى الكيمياء فى عام 1982 ثم على الدكتوراة من جامعة شيكاغو فى عام 1988.

وحصل مونجى باوندى على عضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. وفى عام 2006، حصل على جائزة إرنست أولاندو لورنس، ومنذ عام 2008، يقوم مونجى باوندى بالتدريس فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وبحسب وسائل الإعلام الأجنبية، ومن بينها BBC فإن مونجى باوندى يعد واحدا من أكثر علماء الكيمياء الذين يُستشهد بهم فى العقد الماضي.