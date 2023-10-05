مونجى باوندى.. عالم من أصل تونسى ضمن الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء 2023

(MENAFN
- Youm7) ثلاثة علماء من الولايات المتحدة الأمريكية فازوا بـ جائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2023 ، وهم: "مونجى جى باوندى، ولويس إى بروس، وأليكسى إكيموف"، وذلك لاكتشافهم وتطويرهم للنقاط الكمومية، والتى لها أهمية كبيرة فى تكنولوجيا النانو.
الفائزون الجدد بجائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2023 من الولايات المتحدة الأمريكية، تعود أصولهم إلى دول أخرى، فالأول أليكسى إكيموف، من أصول روسية، ومونجى باوندى من أصول تونسية، أما الثالث فهو من أصول أمريكية وهو لويس بروس، فما الذى نعرفه عن مونجى العربى الفائز بهذه الجائزة الشهيرة.
الفائزون بجائزة نوبل فى الكيمياء 2023
ولد مونجى باوندى فى عام 1961 فى العاصمة الفرنسية باريس، لأب تونسي، وهو عالم الرياضيات محمد صلاح باوندي، وأم فرنسية هى هيلين بوبارد.
عاش مونجى باوندى طفولته بين باريس وتونس، قبل أن يهاجر فى سن العاشرة عام 1971 رفقة والده إلى الولايات المتحدة، حيث تخرج فى جامعة هارفارد وحصل منها على الماجستير فى الكيمياء فى عام 1982 ثم على الدكتوراة من جامعة شيكاغو فى عام 1988.
وحصل مونجى باوندى على عضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. وفى عام 2006، حصل على جائزة إرنست أولاندو لورنس، ومنذ عام 2008، يقوم مونجى باوندى بالتدريس فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وبحسب وسائل الإعلام الأجنبية، ومن بينها BBC فإن مونجى باوندى يعد واحدا من أكثر علماء الكيمياء الذين يُستشهد بهم فى العقد الماضي.
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