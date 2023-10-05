Thursday, 05 October 2023 12:30 GMT

طريقة إصلاح مشكلة الشاشة السوداء بـ APPLE TV .. خطوات

10/5/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Youm7) إذا كان جهاز APPLE TV الخاص بك عالق على شاشة سوداء مع صورة غريبة لأيقونة IPHONE وBLUETOOTH، هذا يعني أن جهاز APPLE TV الخاص بك قد واجه مشكلة تحتاج إلى إعادة ضبط.









يمكن أن تنشأ هذه المشكلة على APPLE TV HD وAPPLE TV 4K، وربما حدثت مشكلة أثناء تحديث النظام، وتشير إلى أن الجهاز يحتاج إلى الاسترداد أو استعادة إعدادات المصنع، وفقاً لموقع 9TO5MAC.







ما تحاول هذه الصورة إظهاره لك هو أنه يمكنك استرداد جهاز APPLE TV الخاص بك باستخدام جهاز IPHONE الخاص بك، ما تحتاجه هو جهاز IPHONE الخاص بك الذي يعمل بنظام IOS 17 أو إصدار أحدث، لذا تحقق من الإعدادات إذا كنت بحاجة إلى تحديث نظام تشغيل IPHONE الخاص بك أولاً.



بعد ذلك، افتح قفل هاتفك وأمسكه بالقرب من جهاز APPLE TV BOX، ستظهر لوحة منبثقة بيضاء على شاشة جهاز IPHONE الخاص بك لتأكيد رغبتك في بدء عملية استرداد APPLE TV، اضغط على متابعة، سيبدأ هذا عملية يقوم فيها جهاز IPHONE الخاص بك بإرسال البرامج الثابتة الضرورية لاسلكيًا إلى APPLE TV.



بعد انتهاء العملية، من المفترض أن يتم إعادة تشغيل جهاز APPLE TV الخاص بك بشكل طبيعي وستتمكن من استخدامه مرة أخرى.



إذا واجهت الصورة أعلاه ولم يكن لديك جهاز IPHONE يعمل بنظام IOS 17، فلن تتمكن من إجراء الاسترداد التلقائي، في هذه الحالات، ستحتاج إلى الاتصال بدعم APPLE الذي يمكنه مساعدتك في حل مشكلتك، قد يتضمن ذلك شحن جهاز APPLE TV BOX إليهم فعليًا حتى يتمكنوا من إجراء استعادة الجهاز.







MENAFN05102023000132011024ID1107194496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث