أسوأ كلمات مرور تم تسريبها على الإنترنت.. هل تستخدمها

MENAFN - Youm7) إذا لم تقم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك على الإنترنت منذ فترة، فهذا هو الوقت المناسب للتحقق من الأمور، حيث يعد شهر أكتوبر هو الشهر الوطني للتوعية بالأمن السيبراني رسميًا، وعلى الرغم من أن هذا قد لا يبدو ممتعًا للغاية، إلا أنه يقدم تذكيرًا في الوقت المناسب حول مدى سهولة الوقوع في عادات فظيعة وخطيرة.وعلى الرغم من أننا نعلم جميعًا أن استخدام "password" ككلمة سر فكرة سيئة حقًا، فقد كشفت أحدث الأبحاث التي أجراها خبراء الأمن السيبراني، Redcentric، عن بعض البيانات المثيرة للقلق للغاية حول عدد الأشخاص الذين لا يقومون بحماية حساباتهم بشكل صحيح.في الواقع، وجدت دراسة أجريت على 2000 بريطاني أن 20% منهم لديهم كلمة مرور واحدة أو اثنتين فقط لجميع عمليات تسجيل الدخول الخاصة بهم عبر الإنترنت، وهذا يعني أنه إذا حصل أحد المتسللين على هذا الرمز، فيمكنه الوصول إلى حسابات متعددة بسهولة نسبية.كذلك فإن الكثير منا أيضًا لا يغير الأشياء، وأولئك الذين يقومون بذلك لا يقومون بتبديل الرموز بشكل كافٍ، واكتشفت الدراسة أيضًا أن 77% منا لا يستخدمون مدير كلمات المرور وأن 23% منهم يحفظون كلمات المرور الخاصة بهم في المتصفح.وأوضح توم هولواي، رئيس الأمن السيبراني في Redcentric: "إن حقيقة أن الكثير من الأشخاص يعيدون استخدام نفس كلمة المرور على حسابات/خدمات متعددة تعد مصدر قلق حقيقي"، وأضاف "القلق هو أنه إذا تم اختراق بيانات الاعتماد الخاصة بموقع واحد، فيمكن استخدام بيانات الاعتماد هذه للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المحمية بكلمة مرور بسهولة نسبية.كما قدم جو كوكروفت، المتسلل الأخلاقي في NEBRC، والذي تم تدريبه على كيفية عمل المحتالين عبر الإنترنت، نصائح مفيدة، حيث قال: "إن استخدام معلومات تعريفية، مثل فريق كرة القدم المفضل، أو أسماء أفراد العائلة، أو المدينة التي تعيش فيها، يمكن أن يجعل تحديد كلمات المرور أسهل، وفي حين قد يكون من السهل تذكر هذه المعلومات، فقد يكون من السهل أيضًا على الجهات الفاعلة في مجال التهديد اكتشافها. بعد وقت قصير من استكشاف ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي"كلمات المرور الأكثر استخدامًا

1 - password

- تم اختراقها في أقل من ثانية واحدة

2 - 123456 - متصدع في أقل من ثانية واحدة3 - 123456789 - تم اختراقها في أقل من ثانية واحدة4 - guest - تم اختراقها في 10 ثواني5 - qwerty - تم اختراقها في أقل من ثانية واحدةإذا كنت قلقًا بشأن كلمات المرور الخاصة بك، فإليك بعض النصائح من جو كوكروفت حول كيفية الحفاظ على أمانك.أهم النصائح المتعلقة بكلمة المرور استخدم كلمات مرور معقدة:

تأكد من أن كلمات المرور معقدة بشكل مناسب ولا يمكن تخمينها. يلعب طول كلمة المرور أيضًا دورًا كبيرًا في مدى سهولة اختراقها.

ستكون كلمة المرور القصيرة التي تحتوي على مزيج من الأرقام والرموز والحروف أسهل في الاختراق من كلمة المرور الطويلة التي تحتوي على أحرف ومسافات فقط.لا تعيد استخدام كلمات المرور لحسابات متعددة:

إن استخدام نفس كلمة المرور في أماكن متعددة يعرض أمان حسابات متعددة للخطر ويجب تجنبه، يتضمن ذلك كلمات المرور المتشابهة إلى حد كبير، مثل تلك التي تمت إضافة رقم أو رمز إلى النهاية.

سيستخدم بعض المستخدمين نمطًا يسمح لهم بإنشاء وتذكر كلمات مرور مختلفة لكل موقع بسهولة، ومع ذلك، يجب أن تدرك أن الجهات الفاعلة في التهديد قد تكون قادرة على فك تشفير هذا النمط بعد ملاحظة كلمة مرور واحدة أو أكثر مخترقة.استخدام المصادقة متعددة العوامل: تتطلب المصادقة متعددة العوامل (MFA) عاملاً إضافيًا للوصول إلى الحساب بالإضافة إلى تركيبة اسم المستخدم وكلمة المرور المعتادة. يأخذ هذا عادةً شكل رمز يتم تسليمه إلى جهاز محمول عبر تطبيق أو رسالة نصية.تحقق بانتظام لمعرفة ما إذا كانت حساباتك قد تم اختراقه ا: من المهم أن تظل على دراية بأي انتهاكات للبيانات قد تكون حساباتك متورطة فيها. لن يشير هذا فقط إلى أنك بحاجة إلى تغيير كلمة المرور الخاصة بك، بل سيسلط الضوء أيضًا على المعلومات الأخرى التي قد تكون الآن سهلة الوصول إليها يمكن الوصول إليها من قبل الجهات التهديدية. Have I Been Pwned هي أداة مجانية تساعدك على تحديد أي انتهاكات للبيانات قد تكون متورطًا فيها عن طريق إدخال عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك.



