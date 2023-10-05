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أبل تطلق تحديثات جديدة لإصلاح مشكلة ارتفاع درجة حرارة Iphone 15

10/5/2023 4:28:06 AM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة آبل حلاً لمشكلات ارتفاع درجة الحرارة المتعلقة بأحدث مجموعة من أجهزة iPhone ، فإذا كنت تستخدم iPhone 15، يجب عليك التحديث إلى أحدث إصدار من iOS بسرعة .



وتقول الشركة إن iOS 17.0.3 "يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء وتحديثات أمنية ويعالج مشكلة قد تتسبب في تشغيل iPhone بشكل أكثر دفئًا من المتوقع ، ويتوفر أيضًا تحديث iPadOS 17 ، وفقا لتقرير انجادجيت.



وألقت شركة Apple باللوم جزئيًا في مشكلة ارتفاع درجة الحرارة على خطأ iOS 17، وأشارت إلى أن هناك أيضًا "بعض التحديثات الأخيرة
لتطبيقات الطرف الثالث والتي تسببت في زيادة التحميل على النظام وتعمل الشركة مع مطوري هذه التطبيقات (والتي تشمل
Instagram وAsphalt 9) لحل المشكلة.



ربما تمت تهيئة جهاز iPhone الخاص بك للتحديث إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS تلقائيًا
أثناء الشحن، ويمكنك أيضًا تحديث جهازك يدويًا، من خلال الانتقال إلى الإعدادات > عام > حول > تحديث البرنامج على جهاز iPhone الخاص بك، إذا كان iOS 17.0.3 متاحًا لك (تطرح Apple التحديثات تدريجيًا)، فستتمكن من تثبيته على الفور ونأمل أن تحافظ على جهاز iPhone الخاص بك من أن يصبح دافئًا للغاية.







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