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X يلغى العناوين الرئيسية للمنشورات على المنصة ويكتفى بالصورة والمحتوى

10/5/2023 4:28:05 AM
(MENAFN- Youm7) لم يعد موقع X تويتر سابقًا يعرض العناوين الرئيسية للمقالات التي تمت مشاركتها على المنصة، وبدلاً من ذلك يعرض X فقط الصورة الرئيسية للمقالة والمجال الذى ستربطك به، وفقا لتقرير ذا فيرج.



وهذا
التغيير على الرغم من أنه مزعج للغاية، إلا أنه لا يشكل مفاجأة حيث ذكرت مجلة Fortune في أغسطس أن هذا التغيير كان قيد التنفيذ، وأكد مالك X Elon Musk أن التحول كان " قادمًا مني مباشرة " وسيؤدي إلى "تحسين الجماليات بشكل كبير ، وهذا يقودني إلى الاعتقاد بأن العناوين الرئيسية ستختفي من الويب ومن Android في نهاية المطاف.



وقام Musk مؤخرًا بتشجيع المستخدمين على نشر المزيد من المحتوى على X مباشرة في محاولة للمساعدة في تعزيز التفاعل على المنصة (وربما أيضًا لأنه "لم يعد يقرأ أبدًا" "الأخبار القديمة بعد الآن" ).



وقال أيضًا إن خوارزمية النظام الأساسي " تحاول تحسين الوقت الذي تقضيه على X "، مما يعني أن "الروابط لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام" وأن "أفضل شيء هو نشر المحتوى بشكل طويل على هذا النظام الأساسى.







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