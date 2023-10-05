X يلغى العناوين الرئيسية للمنشورات على المنصة ويكتفى بالصورة والمحتوى

(MENAFN
- Youm7) لم يعد موقع X تويتر سابقًا يعرض العناوين الرئيسية للمقالات التي تمت مشاركتها على المنصة، وبدلاً من ذلك يعرض X فقط الصورة الرئيسية للمقالة والمجال الذى ستربطك به، وفقا لتقرير ذا فيرج.
وهذا
التغيير على الرغم من أنه مزعج للغاية، إلا أنه لا يشكل مفاجأة حيث ذكرت مجلة Fortune في أغسطس أن هذا التغيير كان قيد التنفيذ، وأكد مالك X Elon Musk أن التحول كان " قادمًا مني مباشرة " وسيؤدي إلى "تحسين الجماليات بشكل كبير ، وهذا يقودني إلى الاعتقاد بأن العناوين الرئيسية ستختفي من الويب ومن Android في نهاية المطاف.
وقام Musk مؤخرًا بتشجيع المستخدمين على نشر المزيد من المحتوى على X مباشرة في محاولة للمساعدة في تعزيز التفاعل على المنصة (وربما أيضًا لأنه "لم يعد يقرأ أبدًا" "الأخبار القديمة بعد الآن" ).
وقال أيضًا إن خوارزمية النظام الأساسي " تحاول تحسين الوقت الذي تقضيه على X "، مما يعني أن "الروابط لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام" وأن "أفضل شيء هو نشر المحتوى بشكل طويل على هذا النظام الأساسى.
MENAFN05102023000132011024ID1107194492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.