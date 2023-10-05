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عائلة أورنج الأردن تحتفل بعيد ميلاد راديو أورنج الثالث عشر

10/5/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



احتفلت أورنج الأردن بمرور 13 عاماً على إطلاق أورنج راديو، قناة الاتصال الداخلي التفاعلية للبث الرقمي التي تشارك الموظفين وتقدّم لهم حلقة كل خميس في بث حي ومباشر بموضوعات متنوّعة تشمل أهم التطورات والأخبار نصائح الخبراء في مجالات عدّة، فضلاً عن المسابقات والفعاليات الممتعة.

وتمتاز هذه القناة الرقمية المتكاملة بأنها تعزز التواصل باتجاهين إذ تشارك مع الموظفين في كافة أنحاء المملكة وتستمع إلى ما لديهم، وتحرص على تقديم ما يهمهم في مختلف المجالات سواءً في مجال الأعمال لإبقائهم على اطلاع على كل ما هو جديد أو حتى في مجالات الصحة والحياة.

ويعدّ أورنج راديو القناة الأولى للتواصل الفعال بين الإدارة والموظفين، إذ يتم استضافة الرئيس التنفيذي وأعضاء اللجنة التنفيذية للشركة بين الحين والآخر وكذلك عدد من المدراء للحديث عن كل جديد والإجابة على استفسارات الموظفين بشفافية ووضوح، فضلاً عن استضافة عدد من فرق الإدارة العليا في أورنج أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك أورنج العالمية خلال زياراتهم لأورنج الأردن، حيث يتم بث مثل هذه الحلقات لكافة موظفي مجموعة أورنج.

وقد تمّ مؤخراً من خلال أورنج راديو بث حلقة خاصة باللغة العربية بعنوان (MENA وفينا) لموظفي أورنج أفريقيا والشرق الأوسط في تونس، المغرب ومصر، حيث شهدت مشاركة مميّزة وتفاعل كبيراً.

وبهذه المناسبة، بثّ أورنج راديو حلقة خاصة للوقوف على أبرز المحطات في مسيرته واستذكار أهم اللحظات والمناسبات السعيدة التي شارك فيها الموظفين وعائلاتهم وكذلك التطوّر النوعي الذي طرأ على هذه القناة في تحوّلها من التواصل الصوتي إلى بث مرئي يمكن للموظفين الوصول إليه في أي مكان لمشاهدة الحلقات المباشرة والتفاعل خلالها عبر وسائل عدّة مثل المكالمات الهاتفية، الرسائل القصيرة ورسائل الواتس آب ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لأورنج راديو.

وأكدت مديرة إدارة العلاقات مع الموظفين والاتصال الداخلي في أورنج الأردن، ميسون البوز، على أهمية دور أورنج راديو في الاتصال الداخلي الذي يسعى دوماً لاستباق تطلعات الموظفين وإبقائهم على اطلاع أولاً بأول، لافتة إلى أنّ نجاح أورنج راديو جاء نتيجة اهتمامه بالتواصل التفاعلي مع الموظفين في كافة أنحاء المملكة عبر حلقات مميزة وكذلك مشاركتهم أجمل اللحظات من خلال الاحتفال بالمناسبات المختلفة.

من جانبه، هنّأ المدير التنفيذي للشؤون القانونية، التنظيمية المصادر والتزويد والموارد البشرية لدى أورنج الأردن، د. إبراهيم حرب، كافة الموظفين على مرور 13 عاماً على إطلاق أورنج راديو وما حققه من إنجازات خلال هذه الأعوام، مشيراً إلى ما يمثله من وسيلة تواصل داخلي هامّة على مستوى الشركة ومشاركته الموظفين وعائلاتهم في أهم المناسبات، بما في ذلك حلقات خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وحرصه على التطوّر المستمر وتقديم الأفضل، ممّا يميّز سياسة الاتصال الداخلي وثقافة الشركة في أورنج الأردن.

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