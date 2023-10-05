Thursday, 05 October 2023 12:29 GMT

الخرابشة: نعتزم زيادة إنتاج الزيت الصخري بحقل الريشة لـ200 مليون قدم مكعب يومياً

10/5/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، عن أن الأردن يستورد من مصر حوالي 35 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بالمتوسط.
وأضاف الخرابشة، في تصريحات لـ CNBC، على هامش مؤتمر أديبيك في أبوظبي، إن ذلك يأتي بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ومصر.
وأشار الخرابشة إلى أن الأردن يعتزم زيادة إنتاج الزيت الصخري بحقل الريشة الغازي لـ 200 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2030.
وأكد أن المملكة تسعى للتحول الأخضر والاستثمار بالطاقة النظيفة.
وأضاف أن قطاع التعدين يعتبر قيمة مضافة لاقتصاد الأردن، وأنه بحسب رؤية التحديث الاقتصادي، ساهم قطاع التعدين بـ 700 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي ويمكن أن يتضاعف 3 مرات عام 2033.

MENAFN05102023000072011014ID1107194478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث