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سندات بنك الاتحاد تستقطب ما نسبته 176.5% من القيمة المطروحة للاكتتاب

10/5/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن بنك الاتحاد المدرج في سوق عمّان المالي مساء يوم الثلاثاء عن إغلاق فترة الاكتتاب في الأسناد الدائمة والبالغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، والتي تم طرحها للاكتتاب العام بتاريخ 12/9/2023. وبلغت عدد الطلبات المقدمة للاكتتاب 721 طلب اكتتاب بقيمة 176.5 مليون دولار، وبما يشكل 176.5% حجم الإصدار.

وقد عكس الإقبال الكبير الذي شهده البنك ثقة المستثمرين ببنك الاتحاد، بفضل مكانته وسمعته المهنية بتطبيق أفضل الممارسات ومعايير الحوكمة. هذا وسيستخدم البنك حصيلة الاكتتاب لدعم خطط التوسع الاستراتيجي محلياً وإقليمياً واستكمال مسيرة التحوّل الرقمي.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة لبنك الاتحاد السيد عصام سلفيتي عن شكره وتقديره للبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية على جهودهما الكبيرة لدعم هذا الاصدار الذي سيسهم في تعزيز نشاط القطاع المصرفي، والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة.

ويشار إلى أن هذه السندات الدائمة مُصنّفة من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي (Additional Tier 1 Capital) حسب تعليمات رأس المال التنظيمي، وفقاً لمعيار "بازل III" والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني وستكون مدرجة للتداول في بورصة عمان.

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